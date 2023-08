Dalla catenella ai punti avanzati: la Pro loco di Arcisate ripropone il corso di uncinetto

La Pro loco Arcisate organizza un corso di uncinetto che permetterà di imparare questa tecnica dalle basi come il punto catenella fino al progetto finito. Un percorso in 10 lezioni adatto anche a chi non ha mai utilizzato l’uncinetto ed anche per i mancini. Per chi già usa l’uncinetto c’è la possibilità di fare un percorso avanzato, con approfondimento di punti, trucchi e tecniche alternative, oltre alla realizzazione di uno o più progetti.

Gli incontri che partiranno con la prima lezione il 25 settembre, si terranno il lunbedì dalle 20,30 alle 22,30 nella sede della Pro loco in via Verdi 10 ad Arcisate.

Il costo è di 100 euro (95 + 5 euro quota associativa creativa) e di 75 euro per i soci Pro Loco.

Iscrizioni nella sede della Pro loco il sabato dalle 10,30 alle 12 o il martedì dalle 18alle 19 oppure tramite bonifico intestato a Pro loco Arcisate IBAN IT25Q0306909606100000120159 (causale: corso di uncinetto).

Per maggiori informazioni chiamare il numero 333 1306223