Deragliamento nel tunnel del Gottardo, fermo il traffico merci e passeggeri

Deragliamento nella galleria di base del San Gottardo (foto d’archivio), il tunnel più noto in Italia come “Alptransit”: poco dopo le 12.45 di giovedì, stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta di polizia dovrà stabilire, vi è stato il deragliamento di una parte di un convoglio ferroviario adibito al trasporto di merci e diretto verso nord.

Il sinistro ha interessato alcuni vagoni, una parte dei quali contenevano merce pericolosa, che non è fuoriuscita e non ha causato alcun pericolo. Nessuno è rimasto ferito.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale, la Polizia dei trasporti, i pompieri di Biasca, Bellinzona e Faido, l’organizzazione Intervento delle FFS con i treni di spegnimento e salvataggio, i soccorritori di Tre Valli Soccorso, gli specialisti della Sezione protezione dell’aria, acqua e suolo (SPAAS), nonché il Servizio d’inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). Ingenti i danni al materiale rotabile e all’infrastruttura.

Il traffico ferroviario è al momento interrotto per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti del caso.