“Di storia… In storia” per ripercorrere il borgo rinascimentale di Castiglione Olona

Domenica 27 agosto 2023 torna, nel centro storico di Castiglione Olona la XVII Edizione “Di storia… In storia” con storie sempre nuove che viaggiano trasportate dalla voce dei narratori e dalle note dei pifferai magici!

Nel corso degli anni l’evento è diventato un appuntamento fisso per le famiglie del Varesotto, Altomilanese e Ticinese, che scoprono e a volte riscoprono, gli spazi di questo splendido borgo rinascimentale, restandone incantati e meravigliati.

Ma questo evento è dedicato soprattutto ai bambini, che saranno accompagnati, per gruppi, da pifferai magici in un percorso di fiaba in fiaba nei luoghi e cortili più suggestivi del borgo rinascimentale di Castiglione Olona.

Ci si ritrova alle 16:10 in piazza Garibaldi (centro storico) l’inizio è previsto per le ore 16:30.

Al temine verrà offerta una merenda a tutti i bambini.

L’evento è organizzato dall’associazione ARTE DIEM, con il patrocinio della Città di Castiglione Olona.

La merenda è gentilmente offerta da L’angolo Del Pane.

Voi portatevi l’acqua, a farvi dimenticare il caldo ci pensiamo noi!