Dimostrazioni e festa, a Lonate si prepara un weekend di sport in piazzza

Lonate Pozzolo si prepara a un weekend “lungo” di festa tutto dedicato allo sport: iniziativa in programma dal 22 al 24 settembre, a cui ha lavorato l’assessore e vicesindaco Andrea Colombo: «È una festa che ho voluto e ideato per far sì che le associazioni collaborino tra loro, in linea con la rinascita della consulta sportiva».

Se l’indirizzo di fare rete è più ampio, ora «l’obiettivo era fare un primo evento, anche in concomitanza con la Settimana dello Sport Europeo» continua Colombo. E dunque per questo l’appuntamento è alla quarta di settembre, dal venerdì 22 al pomeriggio e poi sabato e domenica per l’intera giornata. Ci saranno tante discipline diverse, in piazza mercato, con una proposta articolata non solo con dimostrazioni, ma anche con spettacoli, musica, stand gastronomico.

La manifestazione è organizzata con il contributo della associazione culturale no profit Arte 74 di Oleggio insieme alle varie realtà del paese, tra cui Asd Calcio Lonate Pozzolo, Basket Lonate, Pallavolo Lonate Ferno, centro Taekwondo Lonate Pozzolo, Apd Audax di Sant’Antonino, Centro Danza Millennium.