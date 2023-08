Disegni per i soldati: così a Varese si festeggia l’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina

Tanti disegni fatti dai bambini ospitati nella città giardino, da inviare ai soldati ancora impegnati nella guerra contro l’invasione russa dell’Ucraina. E’ stata questa la scelta dell’associazione Anna Sofia a Varese per festeggiare il giorno dell’anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina, che cade il 24 agosto di ogni anno.

«Le temperature erano davvero troppo alte per festeggiare l’anniversario in piazza come abbiamo fatto Negli anni scorsi – ha spiegato Halina Bizhyk, presidente dell’associazione – cosi abbiamo deciso di festeggiarlo nella sede dell’associazione in via Maspero, e chiedenedo ai bimbi che patecipavano alla festa di realizzare dei disegni, che poi noi spediremo al fronte insieme agli aiuti che facciamo pervenire periodicamente».

In sede c’è stato anche il tempo di cantare l’inno dell’Ucraina, e avere dei momenti di festa al coperto.

IN PIAZZA SAN MARTINO UNA MESSA BIZANTINA PER I CADUTI

Non è stato però l’unico evento in città: nella giornata del 24 è stata celebrata, nella chiesa di san Martino in piazza Cacciatori delle Alpi, anche una liturgia bizantina con particolare intenzione per l’Ucraina, seguita da una preghiera per tutti i caduti per la patria e per gli innocenti uccisi dalla guerra. A celebrare, padre Volodymyr, che si prende cura delle comunità ucraine di Varese e Gallarate.