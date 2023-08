Don Sergio saluta il Sacro Monte: “Ho il cuore ricolmo di gratitudine per le grazie ricevute in questo luogo benedetto”

“Un grazie sereno, commosso e cordiale” con queste parole don Sergio Ghisoni si congeda dalla comunità di Santa Maria del Monte, la frazione varesina del Sacro Monte dove il parroco ha prestato servizio a partire dal settembre del 2018.

La messa di domenica 13 agosto è stata infatti l’ultima liturgia domenicale celebrata a Varese da don Sergio, che tuttavia saluterà definitivamente il santuario e le altre 14 cappelle martedì di ferragosto, giorno della festa patronale per l’Assunzione di Maria.

«Una domenica quanto mai opportuna per il mio saluto, a ridosso della festa patronale – ha detto Ghisoni nell’omelia dopo la lettura del Vangelo -. Sarà l’inizio di un nuovo cammino, un nuovo tratto di strada con la comunità di Vaprio d’Adda, cui sono stato destinato, cui sarò inviato.

Immancabili le parole per i quasi sei anni al servizio della comunità: «Il mio è un grazie sincero e riconoscente a ciascuno dei fedeli, alla comunità monastica, che ho sempre guardato come Gesù guardava la casa di Betania, casa delle sorelle premurose e di amicizia sincera, vera. E sempre questo è il momento per esprimere la mia gratitudine, per il cammino percorso insieme. Da voi molto ho ricevuto con incontri, occasioni e parole scambiate dai toni di schietta amicizia, confidenze consegnate da sguardi fiduciosi, servizi che mi hanno fatto toccare con mano la prossimità premurosa del Signore, l’affetto e l’abbraccio materno della Santa che in questo luogo benedetto è di casa».

«Certo lasciare, partire e ricominciare non è un’impressa facile, chiede una certe dose di incoscienza, come d’altronde la richieste ogni scelta vocazionale – conclude al termine dell’omelia -. Non è facile rimettersi in gioco lasciando ciò che si conosce, a volte anche fin troppo bene, per nuove e imprevedibili situazioni. Ma questa non è forse anche la dinamica della fede? Nel Vangelo l’invito di Gesù è quello di non piangersi addosso ma a riprendersi la vita in mano, ancora e sempre per fare onore al servizio della chiesa a cui si appartiene e a cui si è inviati. Partire, lasciare e riprendere il cammino con il cuore stracolmo di gratitudine per le innumerevoli grazie ricevute in questo luogo benedetto. Una gratitudine che si fa ringraziamento e che vuole raggiungere ciascuno di voi. Un grazie che si fa augurio e benedizione».

Al termine della messa, prima del rinfresco che ha dato la possibilità ai presenti di scambiare un saluto al parroco, i ringraziamenti sono stati ricambiati dagli altri ministrati che hanno voluto donare a don Sergio uno speciali calice, in memoria degli anni al Sacro Monte: «Caro don Sergio – si accomiata don Agostino -, noi ministranti vogliamo ringraziarti per tutto ciò che in questi anni abbiamo potuto ricevere da te: la tua costante allegrezza, la tua simpatia. Per noi sei stato padre e maestro, forse non sarei un eccellente liturgista né un intonatissimo cantore ma la tua costante voglia di fare e l’amore per Santa Chiesa oltrepassa anche tutto ciò. Vogliamo augurarti un sereno ministero nella tua nuova parrocchia perché, come tutti i fedeli di questo santuario hanno saputo fare, anche i tuoi nuovi parrocchiani possano apprezzarti per quello che sei».