Dopo diciotto anni Locarno on Ice non si farà più

Locarno on Ice non si farà più. Dopo diciotto anni gli organizzatori della rassegna invernale, una delle più importanti e frequentate del periodo natalizio in Canton Ticino e sul Lago Maggiore, hanno deciso di non portare avanti la manifestazione. Lo hanno reso noto questa mattina con un comunicato stampa.

“In questi 18 anni sentiamo di essere stati fedeli ai nostri propositi iniziali, pur adeguandoci ai desideri e alle necessità del nostro pubblico e alle situazioni eccezionali come la pandemia e non solo. Ora pensiamo che sia giunto il tempo di chiudere serenamente il cerchio, anche in segno di rispetto e di riconoscenza verso questa esperienza che ci ha permesso di vivere in modo coerente momenti intensi e fecondi, lunghi ben 18 anni e 17 edizioni. È quindi arrivato il momento dei ringraziamenti, alle persone e alle organizzazioni che abbiamo incontrato e con le quali ci scusiamo in anticipo per non citarle tutte. Cominciando da chi si è speso personalmente nel sostenere l’associazione ai suoi albori e il lavoro di organizzazione. Grazie a Claudio Belloli, storico esercente di Piazza Grande e non solo. Grazie a Alexandra Loglio e Efra Ugas, instancabili organizzatrici, a Paola Valchera, sempre al nostro fianco e a tutte le collaboratrici e i collaboratori. Grazie al municipio a maggioranza femminile e ai seguenti, che hanno subito sposato la nostra proposta, in particolare alla sindaca Carla Speziali e alla municipale Renza De Dea, al sindaco Alain Scherrer, al segretario comunale Marco Gerosa, al responsabile manifestazioni Mauro Beffa e a tutti i servizi della città, in particolare la squadra manifestazioni. Grazie a Aldo Merlini e Fabio Bonetti, rispettivamente presidente e direttore dell’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli che con colleghi e colleghe e con Ticino Turismo hanno creduto nel piccolo ma significativo contributo di Locarno on Ice alla destagionalizzazione del turismo. È stato bello vivere insieme questa avventura. Grazie ai partner e agli sponsor per la preziosa collaborazione. Grazie a chi ha scommesso su di noi, prima fra tutti, Michele Alvarez e Markus Bini della Emme SA, ai direttori e ai team delle Banche Raiffeisen del Locarnese, delle valli e del Piano di Magadino, alla Coop con la preziosa Claudia Pesci, alla Zurich Locarno e al team di Angelo Martinez (preceduto dalla passione di Renzo Piezzi e da un primo aggancio di Renzo Botta), a Daniele Schillig del Caffè Carlito, ai fratelli Grütter della GRG, alla famiglia Poncini della Frigerio Sa, a Lorenzo e Cristina Rossi della LCROSSI, al team di Märki-Baccalà, al Club degli Amici da un’idea di Raphael e Sylvia Odermatt, a Marco Garbani e la famiglia di FotoGarbani, a Marko e al team di Albatros, a Patrick Felder di Responsiva, ai team di Tio.ch e di Radio Ticino, a Martina di Cultura a spasso e a Roland Richard di RailAway. Grazie a Danilo Cau Trasporti, a Nessi Trasporti, a Prosegur, a Al Porto, a CLNS, Schützengarten, EdilGroup, a InElettra, alla Società Elettrica Sopracenerina, a Peter Zuberbühler della Zubag e grazie al nostro Stefano.

È stato un piacere collaborare tutti questi anni! Grazie alle numerose associazioni culturali, sportive e ai club di pattinaggio, in particolare all’Hockey Club e al Club di Pattinaggio di Ascona, all’Ente per le iniziative del Locarnese, agli artisti, ai gruppi musicali e alle guggen, ai canta storie: avete fatto vivere il palco e la piattaforma di giorno e di notte.

Grazie ai magici e alle magiche pattinatrici che hanno animato il nostro ghiaccio impreziosendo le nostre giornate. Grazie ai produttori locali di vini e birre artigianali, ai gestori delle casette gastronomiche e ai catering. Grazie ai media che ci hanno visti crescere, stagione dopo stagione. E infine grazie al pubblico che ci ha pungolato spronandoci a migliorare anno dopo anno: è grazie a voi se la manifestazione ha potuto diventare “maggiorenne” in buona salute. È grazie a voi se Locarno on Ice ha potuto far vivere ad ognuno il proprio sogno di Natale. Per noi, promotori della manifestazione, è giunto il momento di aprire un nuovo capitolo della nostra vita”.