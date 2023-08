Dopo il giorno più caldo arrivano i primi temporali in montagna

I primi temporali in montagna potrebbero già arrivare nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 agosto, ma non riguarderanno i territori di pianura. Le previsioni del Centro Geofisico Prealpino mostrano che il promontorio anticiclonico di matrice africana che si allunga sul Mediterraneo e l’Europa sud-occidentale inizia ad indebolirsi lasciando spazio alla bassa pressione in evoluzione sulle Isole Britanniche. Ancora per oggi e in parte domani masse d’aria calda e umida raggiungeranno la regione Padano-Alpina, in seguito è atteso un aumento dell’instabilità e un deciso calo delle temperature. Si va dunque verso il termine dell’ondata di calore portata dall’anticiclone che ha visto registrare una serie di “record” sulla temperatura e l’altitudine dello zero termico (che nelle ultime ore ha superato la soglia dei 5300 metri): il picco sembrerebbe essere stato toccato nella giornata di ieri con la temperatura massima che ha stabilito il nuovo record con 34.8°C. Si tratta anche del giorno più caldo dell’estate 2023, poiché in luglio il termometro si era fermato a 32.6°C.

La giornata di giovedì 24 agosto sarà generalmente soleggiata al mattino, poi formazione di cumuli con rovesci e temporali probabilmente solo in montagna. Sarà ancora molto caldo e afoso con temperature senza variazioni o in lieve calo.