Due coniugi precipitano in un orrido a Menaggio: il marito muore, la moglie finisce contro gli alberi e si salva

Mentre stavano facendo un’escursione in Val Sanagra, nelle montagne sopra Menaggio, in provincia di Como, marito e moglie, rispettivamente di 65 e 63 anni, sono precipitati per una decina di metri lungo il sentiero che costeggia l’orrido del torrente Sanagra. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La moglie invece, pur riportando diverse ferite, si è salvata arrestando la sua caduta contro gli alberi.

L’allarme è scattato intorno alle 16 di domenica 20 agosto. I soccorritori, tra cui la squadra del soccorso alpino nazionale Lario 2, l‘elisoccorso di Como e le ambulanze della croce rossa, sono arrivati immediatamente sul posto e hanno individuato i due escursionisti. Il marito, che era più a valle rispetto alla moglie, è morto subito dopo l’arrivo dei soccorsi. La donna, che si trovava più sopra, è stata stabilizzata e trasportata in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano.