Due incidenti a Gerenzano e Saronno nella mattina di mercoledì

Il 118 è intervenuto per due diversi incidenti avvenuti nel Saronnese a metà della mattina di mercoledì.

Il primo episodio alle 10.10 nella periferia di Gerenzano, in via Carducci: sono stati soccorsi un uomo di 52 anni e una donna di 42, portati in ospedale al Sant’Anna di Como e a Saronno (nessuno dei due ha riportato ferite gravi).

Poco dopo, alle dieci e mezza, tre persone sono state soccorse in via Roma a Saronno, altezza via Visconti. Anche in questo caso non ci sono stati feriti gravi.