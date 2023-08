Due scienziati in sala al MIV per una proiezione speciale di “Oppenheimer”

“Oppenheimer”, l’attesissimo film di Christopher Nolan dedicato al fisico che diresse il progetto di creazione della bomba atomica, sta riscuotendo un grande successo anche in provincia di Varese nonostante il periodo estivo.

Al MIV, il “Multisala Impero Varese”, che ha fatto registrare il “pienone” fin dalle prenotazioni è stata organizzata anche una proiezione speciale: mercoledì 30 agosto (dalle 20.20) infatti, la sala Mercurio ospiterà due scienziati quali il professor Daniele Cassani e il dottor Stefano Galmarini (nella foto con Paola Frascaroli del MIV) che introdurranno la proiezione e saranno protagonisti di un approfondimento al termine del film con domande e dibattito.

Cassani è il direttore generale delle Fondazione Università dell’Insubria e una eccellenza in ambito matematico; formatosi a Milano ha insegnato a Vancouver ed è professore ordinario di analisi matematica a Varese. Dal 2016 presiede la Riemann International School of Mathematics di Villa Toepliz e per cinque anni è stato membro del CdA dell’università. Galmarini invece è un esperto di fisica a livello mondiale: ha studiato a Milano e Utrecht, conseguito un PhD in scienze atmosferiche, ha lavorato a lungo al CCR e pubblicato oltre 200 articoli su riviste scientifiche di alto profilo.

I posti a disposizione per la serata-evento sono limitati: ce ne sono soltanto 70 e i biglietti (a 7 euro) si possono prenotare cliccando su QUESTO LINK.