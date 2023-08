È morto Michele Valente, il 33enne travolto in motorino in via Schuster a Gallarate

Non ce l’ha fatta Michele Valente, il 33enne rimasto gravemente ferito nell’incidente stradale del tardo pomeriggio di giovedì 18 agosto a Gallarate.

Il giovane è spirato all’ospedale di Circolo di Varese, all’alba di venerdì. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime, i soccorritori lo avevano rianimato a lungo sul posto prima di procedere al trasferimento con ambulanza.

Valente era residente a Cardano al Campo. Proprio al confine tra Cardano e Gallarate è avvenuto l’incidente, in una delle rotonde più spesso teatro di gravi incidenti, quella su viale Schuster, una strada che spinge molti a premere sull’acceleratore: Valente arrivava da Cardano e da via Cappellini si era immesso nella rotonda con il suo ciclomotore. Era anche un ciclista, abituato a certe accortezze nell’affrontare i punti pericolosi, ma nonostante questo è andato a scontrarsi con violenza con una Fiat 500 proveniente dalla uscita della superstrada, che procedeva a velocità probabilmente elevata. L’impatto è stato tremendo, il ciclomotore e il corpo di Valente sono stati proiettati in avanti di trenta metri.

Originario di Fagnano Olona e residente a Cardano, Valente lavorava in un’azienda privata di Gallarate.

Giovedì sera l’auto, guidata da un 22enne che non ha riportato ferite gravi, ha terminato la sua corsa sulla porzione di strada occupata da marciapiedi e ciclabile, per fortuna vuote in quel momento (la zona è piuttosto periferica, ma non deserta).

La ricostruzione esatta della dinamica dell’incidente è comunque al vaglio della Polizia Locale, che nella serata di giovedì ha svolto accurati rilievi.