Edoardo e Federico, i “fratelli scudetto” del basket varesino

Che a Varese il basket sia un affare di famiglia lo sanno un po’ tutti. Dagli Ossola ai Meneghin, dai Gualco ai Gergati e così via, sono tanti gli esempi che calzano a pennello in questa definizione. Tra le “dinastie a spicchi” della città ce n’è un’altra che merita un po’ di attenzione: è davvero raro infatti che due fratelli si laureino campioni d’Italia in due anni consecutivi.

È quello che è accaduto, tra la primavera 2022 e quella 2023 a Edoardo e Federico Bottelli, capaci di cucirsi sul petto uno scudetto giovanile a dodici mesi di distanza. Prima è toccato a Edoardo, tra i protagonisti del successo colto dall’Under 17 di Stefano Bizzozi a Mantova (nell’ultimo anno di collaborazione tra il club di Ponti e la Pallacanestro), poi è stata la volta del minore di casa, Federico, componente dell’under 15 dell’Academy pigliatutto a Pescara con Andrea Gardini in panchina.

Sia “Edo” sia “Fede”, tra l’altro, sono stati eletti nel miglior quintetto delle rispettive manifestazioni, una ciliegina sulla torta che oltre a fare felice la famiglia e il team di appartenenza, ha fatto alzare le antenne da parte degli appassionati che fanno il tifo per gli atleti nati e cresciuti a Varese. Un po’ come accadde per il loro zio Andrea, ala di classe 1973: arrivò sino alla soglia della Serie A mettendo a segno anche 4 punti nella massima categoria (nel ’92) e poi fu tra i protagonisti di una storica promozione in B2 di Gavirate.

Il tasso di basket in famiglia, dicevamo, è sempre stato altissimo perché mamma Marta e papà Davide sono da sempre grandi appassionati mentre il nonno, Giancarlo Bottelli, è da decenni una figura nota a Masnago. Ha infatti collaborato per circa 25 anni con la Pallacanestro Varese con diverse mansioni tra il palazzetto e le varie attività del club.

Nella prossima stagione Edoardo, classe 2005 e alto 1,91, proseguirà la propria trafila giovanile all’interno di Varese Basketball disputando sia la Serie B sia il campionato U19 di Eccellenza.

Federico (2008) è invece inserito negli organici della Varese Academy e – con il gruppo tricolore completato da alcuni 2007, sarà in campo nel torneo U17 di Eccellenza.

A dispetto dell’altezza (Federico sfiora a sua volta l’1,90), entrambi sono impiegati nel ruolo di playmaker, pur avendo in passato giocato anche da guardia. Da questo punto di vista sono riusciti anche nell’impresa di mettere d’accordo sia la Pallacanestro Varese sia l’Academy.