Escursione Cannobio Orrido di San Anna grazie al Cai di Luino

Il CAI Luino propone per venerdì 25 agosto una semplice escursione “passo lento” con meta l’Orrido di S. Anna sul lato piemontese del lago Maggiore.

L’orrido di San Anna è un autentico spettacolo della natura a poca distanza da Cannobio: pareti lisce e strapiombanti, acque profonde e verdissime, speroni di roccia che sembrano vigilare severamente sul placido corso d’acqua che attraversa silenziosamente l’intera gola. Questo spettacolare luogo si trova a 4 km da Cannobio; si tratta di un fenomeno naturale creato dall’acqua del Cannobino che nel corso dei secoli ha eroso le pareti rocciose dell’angusta valle circostante, creando una stretta spaccatura dove il torrente scorre impetuoso. Due ponti costruiti sopra l’orrido ad una altezza di 25 metri permettono di attraversarlo: uno medievale (detto “dell’agostana”) che consente il transito solo ai pedoni, ed uno più moderno che permette il passaggio in auto.

La Chiesa di Sant’Anna, presso l’Orrido fu edificata nel 1683, presumibilmente su disegno di G. A. Crivelli. Essa incorpora un antico sacello affrescato dedicato alla Madonna di Loreto che costituisce l’abside della struttura attuale. All’interno l’attenzione viene catturata dal notevole altare maggiore decorato da colonne tortili in marmo nero e da eleganti fregi – Il percorso è semplice, non faticoso e non ci sono dislivelli da superare se non quello della scalinata che porta dal laghetto alla base dell’orrido alla chiesa di San Anna che si trova sopra la gola in 5 minuti. La prima parte dell’itinerario verrà effettuata nel centro storico di Cannobio fino al lido che si trova alla foce del Cannobino poi prosegue lungo la pista ciclabile fino al punto di arrivo seguendo il corso del fiume. A metà strada si trova il “ponte ballerino”.

Accompagnatori

Tempo totale escursione h2.30 (escluse le soste) – Dislivello 80m – Difficoltà E

Accompagnatori gianni 3387768131 – terio 3392892405

Programma

Ore 9.00 ritrovo presso stazione navigazione per acquisto biglietto individuale A/R

Ore 9.25 imbarco e partenza – arrivo a Cannobio h 9.50

Ore 10.10 inizio escursione

Ore 11.30 arrivo al laghetto di San Anna con salita alla chiesa e visita all’orrido

Ore 12.00 – Pranzo al sacco

Ore 13.30 rientro a Cannobio

Ore 15,20 imbarco e rientro a Luino

Calzature e abbigliamento adeguato

In caso di meteo avverso escursione annullata

ISTRUZIONI per iscriversi: Alla escursione possono partecipare gratuitamente tutti i Soci del CAI di tutte le sezioni italiane per i non soci è richiesta una quota assicurativa giornaliera di €12. La richiesta di iscrizione alla escursione dovrà essere inoltrata unicamente alla segreteria cailuino@cailuino.it da lunedì 21 agosto ore 8 a mercoledì 23 agosto.alle 18. la quale provvederà a dare la conferma di partecipazione. Sabato e domenica iscrizioni chiuse. In caso di rinuncia alla partecipazione avvisare sempre con email a cailuino@cailuino.it oppure qualora la rinuncia venisse comunicata solo nella mattina della escursione inviare un WZ ad un recapito degli accompagnatori

NORME DI COMPORTAMENTO PER PARTECIPAZIONE ESCURSIONE

Leggi attentamente la relazione e valuta le tue capacità fisiche. Attieniti alle istruzioni dei capogita.

Non sopravanzare il conduttore di gita. Non abbandonare il gruppo o il sentiero.

Non ti attardare per futili motivi. Coopera al mantenimento dello spirito di gruppo ed alla sua compattezza.