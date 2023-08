Esse Solar, inizia la rincorsa tra ambizioni e nuovi acquisti

Ha preso il via con un allenamento nella “casa” di via Sottocosta la stagione del Basketball Gallaratese, pronta a disputare una stagione da protagonista nel campionato di Serie B Interregionale dopo aver sfiorato il “colpaccio” di entrare nella B Nazionale con i play-in della primavera scorsa. La squadra, affidata a coach Stefano Gambaro e costruita dal ds Luca Ciardiello non nasconde le ambizioni dopo un mercato importante.c

La Esse Solar ha confermato alcuni big come De Bettin, Passerini e Antonelli aggiungendo poi uomini considerati di categoria superiore come Molteni, Fioravanti e soprattutto Stefano Laudoni reduce dalla promozione in A2 ottenuta con Vigevano. La squadra ha iniziato con una parte di riattivazione e poi con un allenamento già “palla in mano”; venerdì 25 la seduta prevista per le 20,30 sarà aperta a tutti i tifosi.biancoblu.

A spronare la squadra anche le parole del presidente onorario Thomas Valentino: «L’anno scorso abbiamo onorato al meglio il campionato di Serie B, anche se ci è rimasto un po’ di amaro in bocca alla fine, amaro che quest’anno vogliamo toglierci. La scorsa stagione abbiamo seguito lo slogan “giochiamo e divertiamoci”, quest’anno invece dico “giochiamo e vinciamo”».

Dal canto suo Ciardiello, passato dal campo alla dirigenza, spiega: «Abbiamo raggiunto gli obiettivi che ci eravamo posti ad inizio mercato. La squadra è composta da giocatori e da persone giuste per la nostra società. Siamo molto soddisfatti e pensiamo di avere costruito una squadra di alto livello che possa divertirsi, divertire e ottenere grandi risultati».