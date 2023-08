Aggressione per rapina, alla stazione di Gazzada Schianno arrivano i carabinieri

Una violenta lite fra due persone, uno delle quali ha dovuto ricorrere alle cure mediche grazie ad un’ambulanza arrivata sul posto in trada mattinata di lunedì alla stazione di Gazzada Schianno. Alla base del fatto, si saprà in un secondo momento, una rapina di un cellulare.

Le forze dell’ordine sono state chiamate dal personale di Trenord che ha allertato il 112 e sul posto in un attimo sono arrivate due gazzelle dei carabinieri della Stazione di Azzate coi militari subito sono intervenuti per sedare la lite non appena il convoglio proveniente da Varese è arrivato in stazione ed ha aperto le porte.

Uno dei due litiganti è stato identificato e portato in caserma e la sua posizione è al vaglio dei militari: sarebbe la persona, straniera, accusata di rapina.

Il fatto è successo che non erano ancora le 11. Poche le persone in stazione in quel momento: in lontananza il personale di una ditta di pulizie che da lontano ha assistito alla scena, e poi i gestori del circolo che sul retro ha un’ingresso che porta al dehor da cui si sono visti i lampeggianti dei carabinieri.

La persona ferita, un ragazzo di 18 anni è stato medicato in codice verde dal personale sanitario di un’ambulanza dell’Sos di Azzate.