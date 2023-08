Festa dell’uva di Masera, la festa più viola che c’è, all’insegna della baldanza

La parola d’ordine per questa edizione è baldanza, quella capacità unica e introvabile altrove, di essere sempre l’anima della festa e farlo sempre alzando l’asticella oltre il limite

A Masera succede.. che ancora oggi rivivono protagonisti delle storie che oramai da lungo tempo si tramandano in paese: alcune hanno il profumo della leggenda, alcune fanno sorridere, altre lasciano increduli ma sono tutte intrise di folklore e passione, qualità pulsanti ancora oggi nel cuore della festa, nei membri del comitato, in tutti i volontari e partecipanti che, insieme, collaborano per organizzare questo grande evento.

Da venerdì 8 a lunedì 11 settembre è in programma la 96^ edizione della

FESTA DELL’UVA

che rappresenta tradizione, spirito goliardico e allegorico, piatti tipici, ottimo vino, musica e tanto divertimento.

La Festa dell’Uva è passato e futuro in quattro giorni fatti di tante persone che ogni anno si rimboccano le maniche e, ciascuno a modo suo, rende possibile la realizzazione della festa più viola che c’è.

La parola d’ordine per questa edizione è BALDANZA, quella capacità unica e introvabile altrove, di essere sempre l’anima della festa e farlo sempre alzando l’asticella oltre il limite.

A rendere ancora più ricco il programma dell’evento, è confermata la

FIERA OSSOLANA

Spazio espositivo per la promozione delle aziende, con particolare attenzione sugli spazi abitativi.

Orari della Fiera Ossolana

Venerdì e sabato, dalle 17.00 a mezzanotte

Domenica dalle 10.00 a mezzanotte

Lunedì dalle 18.00 a mezzanotte

Un altro evento particolare che si svolgerà domenica 10 settembre, a partire dalle 9.30 è la

STRAMASERA

Gara non competitiva aperta a tutti gli estimatori del running su un percorso di 12 chilometri, con partenza presso gli Impianti Sportivi di Masera dove sarà possibile iscriversi a partire dalle ore 8.30, pagando la quota di 8 euro.

Sempre domenica 10 settembre, alle ore 10.30, è in programma la partenza del

GIRO ENOGASTRONOMICO

Camminata enogastronomica tra le frazioni, tra produttori di vino e prodotti tipici. Il costo per partecipare alla camminata è di 30 euro e comprende una tazza personalizzata.

Durante tutta la manifestazione ci saranno attività dedicate ai più piccoli e domenica 10, alle ore 21.30 il cielo si colorerà di un grande spettacolo pirotecnico.

Per ogni ulteriore informazione sulla manifestazione è possibile visitare il sito internet, la pagina Facebook o il profilo Instagram.

