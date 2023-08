Festa Eolo-Kometa in Francia: Samuele Rivi vince sotto la pioggia

La Eolo-Kometa piazza la quarta vittoria stagionale nella semitappa della terza frazione del Tour Poitou-Charentes: sul traguardo di Laroche-Potay arriva infatti il primo successo da professionista di Samuele Rivi, bravo ad anticipare i tre compagni di fuga in un tratto finale caratterizzato dalla pioggia.

Rivi, 25 anni di Trento, è uno specialista proprio delle fughe e dopo tanti tentativi è riuscito a centrare il bersaglio finale: quest’oggi è scattato nelle prime battute della frazione (appena 94 chilometri perché al pomeriggio c’è la semitappa a cronometro) insieme a un altro italiano, Gabburo (Green Project-Csf-Badiani), al francese Le Ny (Nice Metropole) e al neozelandese Fouché (Bolton Equities).

Quest’ultimo ha perso contatto dopo l’ultimo GPM (ha preso la maglia della montagna) e gli attaccanti sono rimasti in tre nonostante un gruppo sempre vicino per la presenza di Gabburo che mira alla classifica generale. Nel finale la pioggia ha rallentato gli inseguitori e Rivi è stato abile a giocarsi le proprie carte in volata mettendo luce tra sé e gli avversari. Alle sue spalle nuovo, bel piazzamento di Giovanni Lonardi (settimo) che ora è secondo nella classifica a punti.

«Vincere è bellissimo, posso solo dire così – spiega un emozionato Samuele Rivi al traguardo – Dietro questa vittoria ci sono tante emozioni che adesso stanno esplodendo dentro di me. Voglio dedicare questo momento alla mia ragazza Anna, a mia mamma e a mio papà e a mio fratello Matteo che da anni mi seguono con passione. E poi al mio preparatore De Maria, e a chi adesso è contento per me. Grazie a tutti i miei compagni: io sono felicissimo, dopo averla inseguita per così tanto tempo arrivare alla vittoria è bellissimo».

Come dicevamo in apertura, per la Eolo Kometa si tratta della quarta vittoria del 2023 dopo le due di Lorenzo Fortunato (tappa e classifica generale al Giro delle Asturie) e dopo la prestigiosa tappa vinta da Davide Bais al Giro d’Italia. Curiosamente, nei tre anni di attività, la squadra diretta da Ivan Basso e dai fratelli Contador è sempre andata a segno in Francia in estate: nel 2021 con Erik Fetter, nel 2022 con Vincenzo Albanese e ora con Samuele Rivi.