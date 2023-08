Fisco contro Bernardoni, gli iscritti al Pd al voto il 1° ottobre per eleggere il nuovo segretario provinciale

Il Pd varesotto si appresta a rinnovare, attraverso il voto degli iscritti, i vertici provinciali. Sabato 26 agosto è stato il termine ultimo per la presentazione della candidatura per la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Varese. Come noto le candidature pervenute sono state quella di Alice Bernardoni e quella di Giacomo Fisco.

La Commissione Provinciale ha verificato la regolarità della presentazione di entrambe le candidature. Ai due candidati vanno quindi gli auguri di buon lavoro da parte di tutti gli organismi provinciali del Partito Democratico.

I congressi per l’elezione della Segreteria Regionale ( unica candidata Silvia Roggiani ) e Provinciale PD (con i due candidati Bernardoni e Fisco), si terranno in tutti i circoli territoriali del Partito Democratico nella data del 1 ottobre. In quella data si voterà anche per l’elezione delle nuove segreterie di ciascun circolo.