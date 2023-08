Forte temporale nella notte, sradicato un albero a Castellanza

La forte ondata di maltempo annunciata per il weekend, dopo avere provocato gravissimi danni a Milano, ha iniziato a colpire anche l’Alto Milanese e il Varesotto. Un violento temporale ha infatti investito la parte più meridionale della provincia intorno alla mezzanotte di domenica 27 agosto scaricando ingenti quantità d’acqua. Mentre non sono stati registrati danni nel Legnanese, a Castellanza i Vigili del Fuoco sono intervenuti per un albero caduto in via Don Testoni (nelle foto in pagina). La pianta, di grandi dimensioni, ha invaso la carreggiata: l’area è stata messa in sicurezza dagli operatori nel corso della notte.

La pioggia intensissima ha colpito per circa una mezzora i territori, transitando da ovest verso est. Si segnalano allagamenti (come i sottopassi di via XX Settembre e via Tasso a Busto Arsizio a cui fa riferimento la foto di apertura) e rami caduti. Il temporale ha poi colpito anche l’area del Saronnese, con forti raffiche di vento e anche grandine. Si tratta delle stesse zone che a luglio sono state pesantemente colpite dalle grandinate record ma questa volta -al momento- non si segnalano danni diffusi.

Secondo i dati di Arpa Lombardia sono caduti in quei pochissimi minuti 38 millimetri di pioggia su Busto Arsizio, 36 su Legnano e ben 41 su Saronno. Anche nel nord della Provincia ci sono stati fenomeni localmente molto intensi: 30 millimetri di pioggia in Valganna e ben 39 a Laveno Mombello.

Una perturbazione, quella di stanotte, che è un’avanguardia di quello che potrebbe succedere per tutte le prossime ore. La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino di criticità arancione per il rischio di temporali forti e di dissesto idrogeologico.

«Per la giornata di domenica 27 -si legge nell’allerta- inoltre permarranno condizioni di tempo perturbato con passaggi intermittenti di rovesci o temporali lungo una fascia disposta da Sud-Ovest verso Nord-Est, tra notte e primo mattino posizionata sulla parte occidentale della regione e sui rilievi centrali e, in mattinata, in estensione verso Est. Un secondo passaggio perturbato è previsto tra pomeriggio e notte di domani, con le stesse modalità ma molto più intenso, in particolare sui settori Centro-Orientali. Attesi accumuli di pioggia più consistenti sui settori di Nord-Ovest e Prealpi Centro-Orientali. Venti in rinforzo nelle zone interessate dai temporali».