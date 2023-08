Fuori strada nella notte, auto in una scarpata ad Arcumeggia

Intervento del soccorso alpino nel cuore della notte ad Arcumeggia. La richiesta di aiuto è giunta intorno alle 3 alla Stazione di Varese del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Una persona ha chiamato il 112, segnalando la presenza di un’auto precipitata in una zona impervia sopra l’Alpe Perino nel territorio del comune di Casalzuigno, sulla strada militare che collega Sant’Antonio con San Martino.

La centrale ha subito attivato il Soccorso alpino e otto sono i tecnici partiti per l’intervento, con un medico e un infermiere del Cnsas, i Carabinieri e i Vigili del fuoco. Arrivati sul posto, i soccorritori hanno trovato la vettura finita in una scarpata ma fortunatamente senza nessuno al suo interno. Le persone presenti, tra cui anche chi aveva chiamato i soccorsi, erano illese ma non in grado di spiegare l’accaduto. Le squadre sono rientrate all’alba. Di definire la dinamica e le cause dell’accaduto si occuperanno i Carabinieri di Luino.