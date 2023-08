Furti nei comuni rivieraschi del lago di Varese. Il sindaco di Biandronno scrive ai cittadini

Cresce l’allarme sicurezza in alcuni comuni rivieraschi del lago di Varese. Un lettore racconta di furti in abitazioni ripetuti tra Biandronno, Inarzo fino a Casale Litta, episodi che sembrano non riscuotere la dovuta attenzione da parte delle autorità.

Il sindaco di Biandronno Massimo Porotti assicura che sono in atto attività di contrasto ma ammette: «Le forze dell’odine sono sottodimensionate e quello dei furti in appartamento è ahimè un fenomeno diffuso non solo in questa zona. Ho sentito il Signor Prefetto che ha indetto un incontro del tavolo provinciale sulla sicurezza per parlare di questo fenomeno».

Intanto Porotti chiede aiuto alla collettività: « A me è stato segnalato un tentativo di effrazione. È bastato per emettere un avviso all’intera popolazione. Ho scritto: ” Cari cittadini

Visti gli ultimi episodi di furti, che si sono verificati nei giorni scorsi nella nostra cittadina,

Si raccomanda

di mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare il rischio di rimanere vittime di questi atti criminosi.

In particolare si consiglia di segnalare azioni sospette alle forze dell´ordine per una corretta e attenta collaborazione.

Il vostro Sindaco

Massimo Porotti”