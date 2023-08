Furti nelle aziende tessili di lusso, colpi anche nel Varesotto

Dalle prime ore della mattina di oggi, giovedì 10 agosto, i carabinieri del Nucleo Investigativo di Verbania sono impegnati in una operazione nelle Province di Milano e Napoli per l’esecuzione di diversi provvedimenti restrittivi, emessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verbania nei confronti di un gruppo criminale dedico a furti in imprese tessili e di abbigliamento.

Il gruppo usava una tecnica a metà tra truffa e furto: si fingevano corrieri, orchestrando preventivamente la consegna di materiale, che veniva nei fatti sottratto all’azienda vittima.

La banda è composta da persone che vivono per lo più nel Napoletano: quattordici gli indagati, cinque in carcere, due ai domiciliari.

Il gruppo è accusato di numerosi furti che hanno colpito imprese tessili di pregio del Nord Italia, commessi tra luglio e dicembre del 2022 in diverse province del Piemonte (Verbania, Como, Torino), Lombardia (Varese, Milano, Lodi), Friuli (Udine) ed Emilia Romagna (Bologna e Rimini).

Articolo aggiornato alle ore 10.30 di giovedì 10 agosto 2023