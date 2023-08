Gemonio, il rione Martitt fa festa sotto le stelle

Tanti anni fa prese piede a Gemonio l’abitudine di festeggiare il palio dei rioni organizzando, al termine della manifestazione, le cene tra gli appartenenti alle diverse “contrade”.

Il Rione Martitt scelse, per le prime edizioni, di allestire il proprio momento conviviale all’aperto in piazza Virgilio (in un’occasione arrivarono anche Renato Pozzetto e lo scrittore Alberto Bevilacqua, suo ospite), poi le cose cambiarono e quella tradizione venne meno.

Nel 2019 però il rione dai colori gialloverdi la riportò in auge (foto in alto) e ora si appresta a vivere di nuovo una serata intitolata “Martitt sotto le stelle”. L’evento è previsto sabato 2 settembre (dalle 19,30), sempre in piazza Virgilio: la cena sarà a base di polenta, spezzatino, gorgonzola e terminerà con un dolce. Il costo è fissato in 15 euro ed è necessaria la prenotazione entro sabato 26 perché i posti sono limitati.

La serata ha anche uno scopo nobile: il rione ha infatti deciso di devolvere una somma a favore delle attività che don Filippo Macchi sta sostenendo in Mozambico. Don Filippo è originario proprio dei Martitt, è sacerdote missionaria e sta operando nella diocesi di Nacala, in una zona complicata nel Nord-Est del Paese africano.