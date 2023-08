Ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa: riduzione di 60 metri in 10 anni

Meno 60 metri di spessore in dieci anni. È il bilancio del monitoraggio compiuto da Legambiente sul ghiacciaio del Belvedere sul Monte Rosa, nel territorio di Macugnaga, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Lo spesso persone in un decennio è equivalente di un edificio alto venti piani e in circa 70 anni il livello di superficie andato perso è pari a circa il 20%.

In conferenza stampa organizzata a Verbania è stato spiegato che la parete est del massiccio montuoso più esteso delle Alpi “ha subito trasformazioni drammatiche, sia per quanto riguarda la copertura glaciale, sia per quanto riguarda la sua stabilità in generale, e anche le morene si stanno destabilizzando”, elementi che “compromettono la frequentazione alpinistica, soprattutto nella stagione estiva”.

L’abbassamento del ghiacciaio comporta l’assottigliamento delle morene che contengono il lago delle Locce “con il rischio che si verifichi un cedimento a cui seguirebbe un effetto diga che minaccerebbe le zone abitate”.