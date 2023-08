“Girovagando in musica” arriva all’alba e porta a Gavirate i Pink Floyd in versione classica

Appuntamento musicale da non perdere venerdì 18 agosto a Gavirate, dove alle 5 del mattino sul lungolago si potrà assistere ad un inconsueto concerto della rassegna musicale “Girovagando in musica”.

Il Gruppo Caronte, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, proporrà “Echoes – Le ere dei Pink Floyd in veste classica”.

“Girovagando in musica” è un progetto di itinerari turistici e musicali arrivato alla 32esima edizione, che propone concerti e spettacoli in luoghi e orari suggestivi.

A Gavirate, nel 50° anniversario dell’album “The dark side of the moon”, il programma propone i brani più significativi della carriera dei Pink Floyd, con racconti sulle diverse “ere” legate ai leader che le hanno caratterizzate: dalla psichedelia di Syd Barret all’era dei dischi d’oro di Roger Waters fino all’era di David Gilmour. Una rilettura di brani storici con le sonorità di strumenti classici in quartetto: violino, violoncello, arpa, tastiera e voce.

Il concerto è a partecipazione libera e gratuita.

Potete scoprire la lunga ed interessante programmazione del Gruppo Caronte sulla pagina Facebook del gruppo