Gli appuntamenti di Esterno Notte in provincia di Varese dal 24 al 31 agosto

Il podcast di Filmstudio 90 continua! Proprio come per lo scorso, anche in questo episodio vengono raccontati in modo approfondito tutti i film qui citati. Il link per ascoltare su Spotify. E per ascoltare su YouTube.

Si comincia giovedì 24 agosto ore 21.15 ai Giardini Estensi di Varese con la proiezione di “Non così vicino“. Con un Tom Hanks in grande forma come protagonista, la divertente commedia racconta la storia di Otto: un uomo burbero e scontroso che cerca di avere tutto sotto controllo. La sua vita cambia quando una giovane e vivace famiglia si trasferisce nella casa accanto. L’incontro con Marisol, ragazza brillante e in dolce attesa, crea un’improbabile amicizia che sconvolgerà il suo mondo.

Qui il trailer:

Venerdì 25 agosto, ore 21.15 a Marchirolo ci sarà la proiezione di “Lunana – Il villaggio alla fine del mondo”. Toccante film ambientato in Buthan che tratta di un giovane insegnante mandato in uno sperduto villaggio a 4800 metri di quota, Lunana. A Lunana non c’è elettricità, né libri di testo e nemmeno una lavagna. Preso dallo sconforto, è sul punto di decidere di tornare a casa, ma poco a poco inizia a conoscere la felicità incondizionata degli abitanti del villaggio, dotati di una straordinaria forza spirituale in grado di contrastare le grandi avversità del luogo. Toccante e coinvolgente.

Ingresso gratuito!

Qui il trailer:

Sabato 26 agosto, sempre ore 21.15, a Malnate sarà proiettato “Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare”. Michael è un businessman in pensione, che ritorna sul litorale meridionale dell’Australia, dove ha trascorso l’infanzia e dove dovrà votare una mozione che rischia di impattare l’eco-sistema di quell’angolo di mondo selvaggio. L’ostinazione della nipote, decisa a salvaguardare quello stesso paradiso e le sue creature, risveglia nell’uomo l’eco di anni lontani, quando viveva con suo padre in una capanna sul mare. Un’epoca in cui attraversava le tempeste e ‘volava’ coi pellicani. Adatto a tutta la famiglia.

Ingresso gratuito!

Qui il trailer:

Martedì 29 agosto, sempre ore 21.15, ai Giardini Estensi di Varese avverrà l’attesa proiezione di “Rapito”. Firmato dal maestro Marco Bellocchio, il film è la potente e durissima storia (vera) del caso Mortara. Siamo a Bologna nel 1858 quando il piccolo Edgardo Mortara viene rapito dalla sua famiglia di religione ebraica da parte della Chiesa Cattolica. I genitori di Edgardo, sconvolti, faranno di tutto per riavere il figlio. Sostenuta dall’opinione pubblica e dalla comunità ebraica internazionale, la battaglia dei Mortara assume presto una dimensione politica. Emozionante e tecnicamente ineccepibile, è una proiezione da non perdere.

Ingresso € 3,50!

Qui il trailer:

Mercoledì 30 agosto, ore 21.15 a Marchirolo, ci sarà la proiezione di “Raffaello – Il giovane prodigio”. Potente documentario che racconta la vita e soprattutto l’arte di Raffaello. Capace di raccontare senza essere pedagogico o eccessivamente verboso, racconta con grande precisione la forza sublime della sua arte.

Ingresso gratuito!

Qui il trailer:

Infine, giovedì 31 agosto alle 21.15 ai Giardini Estensi di Varese sarà proiettato “Denti da squalo”. Sarà ospite il regista Davide Gentile! Walter, 13 anni, vaga apparentemente senza meta per il litorale romano. È un luogo affascinante e misterioso a catturare la sua attenzione: una villa abbandonata con una gigantesca, torbida, piscina. Ma la villa non è incustodita e inizierà per lui un viaggio indimenticabile.

Ingresso € 3,50!

Qui il trailer: