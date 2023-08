Gli appuntamenti di Esterno Notte in provincia di Varese dal 18 al 22 agosto

Il podcast di Filmstudio 90 continua. Proprio come per lo scorso, anche in questo episodio vengono raccontati in modo approfondito tutti i film qui citati.

Ascolta su Spotify:

Ascoltare su YouTube:

Gli appuntamenti con la rassegna Esterno Notte

Venerdì 18 agosto ore 21.15 ai Giardini Estensi di Varese sarà proiettato “Grazie ragazzi”. Il film vede come protagonista Antonio Albanese che interpreta un attore costretto ad accettare la direzione di un corso di teatro all’interno di un carcere. Nonostante la riluttanza iniziale, Antonio (il nostro protagonista) scoprirà dei valori e nuove riflessioni inaspettate. Una commedia per tutti ben confezionata dal regista.

Ingresso €3,50

Qui il trailer

Sempre venerdì 18 agosto e sempre alle 21.15 ad Angera ci sarà la proiezione di “Il ritratto del duca”. La divertente commedia british è una chicca che racconta la storia (vera) di un uomo anziano che ruba un ritratto, chiedendo poi un particolare riscatto. Splendidamente interpretato e pieno di ironia, è tutto da scorpire.

Ingresso gratuito

Qui il trailer

Infine, il ricco venerdì 18 agosto si chiude alle 21.15, a Comerio, con “Corro da te”. Un’altra commedia firmata da Riccardo Milani (regista di Grazie ragazzi), che questa volta tratta la storia di Gianni (Pierfrancesco Favino) che si finge in sedia a rotelle per conquistare Chiara (Miriam Leone), costretta in sedia a rotelle dopo un incidente.

Ingresso gratuito

Qui il trailer

Sabato 19 agosto alle 21.15 ai Giardini Estensi di Varese sarà proiettato “The Fabelmans”. Diretto dalla splendida mano di Steven Spielberg, il film è il racconto autobiografico della famiglia del regista statunitense e della nascita del suo amore verso il cinema. Pieno di vita e momenti molto emozionanti, “The Fabelmans” è una grande lettera d’amore verso il cinema e verso i propri genitori. Visione assolutamente consigliata.

Qui il trailer

Domenica 20 agosto, sempre ai Giardini Estensi di Varese e sempre alle 21.15, ci sarà la proiezione del film animato “Spider-Man: Across the Spider-verse”. Sequel del fortunato “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, il film è un’ottima versione del celebre supereroe, che nella sua durata riesce a condensare azione, commedia e momenti di crescita; tutto incorniciato da un’estetica unica e rivoluzionaria. Consigliato tanto agli adulti quanto ai più piccoli. Il film sarà introdotto dalla fumetteria “Crazy Comics&Games” e potrete trovare anche uno stand di fumetti a gadget.

Qui il trailer

Infine, martedì 22 agosto alle 21.15 sarà proiettato lo spagnolo “As Bestas”. Vincitore di ben 9 premi Goya, il film è un potente thriller capace di creare una tensione costante dai primi minuti fino all’emozionante finale. Trattando temi come quello del diverso che si inserisce in una comunità chiusa e quello della violenza, il film funziona perfettamente in tutti i suoi obiettivi. Una di quelle pellicole che difficilmente viene dimenticata.

Ingresso € 3,50

Qui il trailer