Gli “ex ragazzi” della Varese Nascosta faranno rivivere la Cappelletta di Casbeno

Nei primi anni Ottanta, lo scrittore Santino Linati ci portò attraverso le pagine dei suoi scritti in un viaggio affascinante nei meandri degli usi e costumi di Casbeno. In particolare, Linati catturò l’essenza vibrante della Festa di San Rocco, una celebrazione radicata nella storia e nell’affetto della comunità. Attraverso i suoi resoconti, non solo illustrò i riti e la fervente devozione degli abitanti verso il Santo, ma anche lanciò un appello urgente per intervenire contro il degrado dell’edificio che ospitava la cappella di San Rocco.

Quasi cinquant’anni dopo quella prima chiamata all’azione, «un gruppo di ex ragazzi che un tempo abitavano nella pittoresca via Mirasole, ancora con San Rocco nel cuore, ha deciso di abbracciare l’appello di Linati», spiegano gli organizzatori. Con il sostegno e il benestare della Parrocchia, hanno intrapreso un coraggioso sforzo per raccogliere fondi e restaurare la struttura ormai logora e il suo prezioso apparato decorativo. Questo gesto non solo onora le tradizioni e la profonda devozione per San Rocco, ma si impegna anche a preservare questo edificio carico di significato per le generazioni future.

La cappella, che è stata per lungo tempo il cuore pulsante della comunità, sta per ricevere un nuovo respiro di vita grazie agli sforzi congiunti di coloro che ricordano con affetto i giorni passati e vogliono trasmettere questo affetto alle generazioni successive. La celebrazione della Santa Messa, che si terrà alle ore 8.30, sarà un momento di unione e riflessione per la comunità, rinnovando la connessione con il Santo e rafforzando il legame che unisce gli abitanti di Casbeno.

Uno degli elementi più dolci e tangibili di questa celebrazione sarà la distribuzione dei Pani di San Rocco. La presentazione della proposta di restauro sarà un momento di ispirazione e riflessione. Una raccolta fotografica intitolata “Vecchia Casbeno” sarà esposta, permettendo agli abitanti di vedere e comprendere meglio l’evoluzione della cappella e la diffusione del culto di San Rocco nel territorio. Le tavole illustrative documenteranno il cammino che la cappella ha percorso nel corso degli anni, evolvendo da un semplice edificio a un simbolo di devozione e patrimonio culturale.

Fra le novità di quest’anno, la partecipazione alla festa della comunità ortodossa che parteciperà all’iniziativa.



