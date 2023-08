Gli innamorati delle moto Aermacchi si danno appuntamento sul lago di Varese

L’inizio di settembre a Varese porta con sé, da ormai tanti anni, un appuntamento molto atteso da parte degli appassionati di moto e motori di casa nostra. Parliamo del classico raduno organizzato dal Registro Storico Aermacchi che raduna i possessori delle motociclette nate sulle rive del lago.

L’evento si tiene domenica 3 settembre e sarà ospitato nella sua sede naturale, il piazzale dello stabilimento in cui ora si producono le MV Agusta e che nel passato era quello da dove uscivano le “creazioni” con il marchio Aermacchi. Determinante, in questo senso, il consenso espresso dal CEO di MV, Timur Sardarov, che ogni anno concede con favore gli spazi aziendali a un raduno giunto ormai alla 28a edizione.

LA SEDE – La fabbrica della Schiranna, dove erano in origine costruiti gli idrovolanti (compresi quelli utilizzati nella celebre Coppa Schneider, competizione che la Macchi vinse nel 1921 e nel 1926) venne convertita alle moto nel dopoguerra. Si cominciò con la piccola Cigno (ovvero la Aermacchi 125N) nel 1951 e si proseguì anche dopo l’accordo datato maggio ’61 con Harley Davidson durato sino al 1978. L’eredità fu raccolta dai fratelli Castiglioni con la Cagiva e, dal ’97, da MV Agusta.

GLI OSPITI – Anche quest’anno alla manifestazione del Registro Storico prenderanno parte numerosi personaggi che, con i loro incarichi, hanno fatto la storia del motorismo provinciale e, di riflesso, italiano e internazionale. Ci saranno infatti il 7 volte campione europeo di gare in montagna Angelo Tenconi, i fuoristradisti Michelangelo Pochettino e Gian Pio Ottone (quest’ultimo rinomato e stimatissimo collezionista) ma anche Roberto Azzalin che oltre a essere stato un valido pilota si è affermato come capo della squadra Cagiva che vinse la Dakar con Edi Orioli.

Alla Schiranna sono inoltre attesi il luinese Egisto Cataldi, progettista del motore bicilindrico 2 tempi che consentì a Walter Villa di vincere 4 titoli mondiali (3 nella classe 250, uno nella 350) con la velocissima RR, moto italiana capace di battere la giapponese Yamaha. Presenti anche Albino Fabris e Angelo Brusa: il primo era il motorista delle Ala Oro di Pasolini, Milani, Pagani e Bergamonti e quindi delle vittoriose due tempi di Villa, Bonera, Uncini che raccolsero l’eredità del Paso; Brusa fu un’altra colonna del reparto corse. A completare l’elenco anche Renzo Stefano Pasolini, figlio del grande Paso di cui quest’anno è ricorso il cinquantenario della tragica morte in pista a Monza.

IL PROGRAMMA – Il ritrovo di domenica prenderà il via alle 9,30 alla Schiranna: i possessori di Aermacchi possono accedere al piazzale ed esporre la moto al centro dell’area. La segreteria sarà operativa per le iscrizioni (anche per il pranzo, da prenotare entro le 11).

Le motociclette resteranno in esposizione sino alle 10,45/11 quando il gruppo di appassionati si muoverà per il consueto giro turistico (35 chilometri) sulle strade dell’alto Varesotto con la scorta dei motociclisti della Polizia di Stato. Il rientro è previsto per le 12.30 dopo la tradizionale “sosta aperitivo” alla Motta Rossa in località Rasa. La Durante il giro saranno in azione le staffette Aermacchi con pettorina gialla e quelle del Registro Storico Cagiva che come sempre collabora per la riuscita della manifestazione. Al termine del giro le moto d’epoca anche di marca diversa dalle Macchi (giapponesi escluse) potranno accedere in fabbrica ed essere parcheggiate in una zona dedicata. Il consueto pranzo (ore 13) sarà organizzato all’Osteria del Centenate che dista poche centinaia di metri ma sul piazzale sarà attivo anche un servizio di street food.

IL PROLOGO – Per accogliere gli appassionati giunti da lontano, sabato 2 settembre ci sarà una sorta di prologo della manifestazione. Dalle 15/15,30 i soci del Registro Aermacchi saranno già disponibili sul piazzale della MV; alla sera (ore 20) è previsto un momento conviviale al ristorante “Che Spettacolo di Sapori” a Morazzone. La prenotazione va effettuata con i responsabili del Registro Aermacchi presenti.