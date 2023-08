Gli spettacoli da ottobre a maggio della stagione 2023-2024 del Teatro di Varese

Inizierà sabato 14 ottobre la stagione 2023-2024 del Teatro di Varese. È stato divulgato il calendario dei primi spettacoli previsti con i titoli giò in vendita su Ticketone. Il calendario completo della stagione teatrale 2023/24 sarà presentato dopo il 15 settembre in conferenza stampa.

Sabato 14 ottobre 2023 ore 21.00

Barbascura X – Amore Bestiale Tour

Giovedì 19 ottobre ore 21.00

“C’è da… ridere” – Spettacolo di beneficenza con Katia Follesa, Angelo Pisani, Paolo Kessisoglu e tanti altri

Venerdì 20 ottobre 2023 ore 21.00

Vinicio Capossela – Con i tasti che ci abbiamo. Tredici canzoni urgenti in teatro

Giovedì 26 ottobre 2023 ore 21.00

Andrea Pucci – C’è sempre qualcosa che non va

Venerdì 27 ottobre 2023 ore 21.00

Andrea Pucci – C’è sempre qualcosa che non va

Sabato 28 ottobre 2023 ore 21.00

Andrea Pucci – C’è sempre qualcosa che non va

Sabato 4 novembre 2023 ore 21.00

Francesco Cicchella – Bis!

Martedì 7 novembre 2023 ore 21.00

Pio e Amedeo – Felicissimo show

Venerdì 10 novembre ore 21.00

Il Vajont di tutti – Riflessioni di speranza

Sabato 11 novembre 2023 ore 21.00

Sergio Caputo – Un sabato italiano 40 show

Venerdì 17 novembre 2023 ore 21.00 (data inizialmente prevista sabato 21 ottobre- biglietti restano validi)

Maurizio Battista – Ai miei tempi non era così…

Sabato 18 novembre 2023 ore 21.00

Spettacolo teatrale – “Terapia di coppia” con il dr. Gerry Grassi

Domenica 19 novembre 2023 ore 17.00

Varese Comedy Lab – Ginevra Fenyes “Cono o coppetta?”

Venerdì 24 novembre 2023 ore 21.00

Lorella Cuccarini – (Gothel) in Rapunzel il musical

Sabato 25 novembre 2023 ore 16.00

Lorella Cuccarini – (Gothel) in Rapunzel il musical

sabato 25 novembre 2023 ore 21.00

Lorella Cuccarini – (Gothel) in Rapunzel il musical

domenica 26 novembre 2023 ore 16.00

Lorella Cuccarini – (Gothel) in Rapunzel il musical

Sabato 2 dicembre 2023 ore 21.00

Dire Straits Legacy

Domenica 3 dicembre ore 21.00

Giovanni Allevi

Sabato 9 dicembre 2023 ore 21.00

Elio e le storie tese

Domenica 10 dicembre 2023 ore 18.00

Elio e le storie tese

Venerdì 15 dicembre ore 21.00

“Ti racconto una storia ” – Edoardo Leo

Sabato 16 dicembre ore 21.00

“Il pedone ” – Giuseppe Giacobazzi

Domenica 17 dicembre 2023 ore 21.00

La notte del gospel – Virginia State Gospel Choir

Martedì 19 dicembre ore 21.00

Max Gazzè

Venerdì 22 dicembre ore 21.00

“Scusa sono in riunione… ti posso richiamare ?”- Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta

Mercoledì 27 dicembre ore 21.00

A christmas carol musical

Giovedì 4 gennaio ore 21.00

Sister act

Venerdì 5 gennaio ore 21.00

Sister act

Sabato 6 gennaio ore 21

Lo schiaccianoci

Venerdì 12 gennaio 2024 ore 21.00

Queen Rhapsody – Queenmania

Sabato 13 gennaio 2024

Antonio Ornano

Domenica 14 gennaio ore 17.00

Esperienze d.m.- Awed, Dadda, Dose

Sabato 20 gennaio 2024 ore 21.00

I musici di Francesco Guccini

Domenica 21 gennaio ore 17.00

Varese Lab – Chiara Anicito

Sabato 27 gennaio ore 15.30

La Bella e la Bestia

Domenica 28 gennaio ore 17.00

Prendetevi la luna – Paolo Crepet

Mercoledì 7 febbraio ore 21.00

La vita onirica – Vittorio Lingiardi

Sabato 10 febbraio 2024 ore 21.00

James Senese – Stiamo cercando il mondo tour

Domenica 11 febbraio ore 17.00

Varese Lab – Casa Abis

Venerdì 16 febbraio ore 21.00

La Milonga del futuro – Federico Buffa

Sabato 17 febbraio 2024 ore 21.00

Massimo Ranieri – Tutti i sogni ancora in volo tour

Domenica 18 febbraio ore 18:00

Nun te regg piu’- Gabriele Cirilli

Venerdì 23 febbraio 2024 ore 21.00

Fabio Concato – Musico ambulante tour

Domenica 25 febbraio 2024 ore 16.00

Le mille bolle magiche

Domenica 3 marzo 2024 ore 17.00

Vittorio pettinato

Da martedì 5 marzo a venerdì 8 marzo 2024 ore 21:00

I legnanesi

Sabato 9 e domenica 10 marzo 2024 ore 16.00

I legnanesi

Venerdì 15 marzo 2024 ore 21.00

Loredana Bertè

Sabato 16 marzo 2024 ore 21.00

Canto libero

Venerdì 5 aprile ore 21.00

Chicago il musical

Sabato 6 aprile ore 21.00

Chicago il musical

Giovedì 18 aprile ore 21.00

La luce delle stelle morte – Massimo Recacalcati

Venerdì 19 aprile ore 21.00

Balcone a 3 piazze – Biagio Izzo

Sabato 20 aprile 2024 ore 21.00

Pfm canta De André

Domenica 21 aprile 2024 ore 21.00

Corinna Grandi – Io che odio solo te

Giovedì 2 maggio ore 21.00

Solo – Arturo Brachetti

Sabato 4 maggio ore 21.00

Angelo Branduardi

Domenica 5 maggio ore 17.00

Il Gruffalò

Venerdì 10 maggio ore 21.00

Sarà capitato anche a voi – Teo Mammuccari

Sabato 11 maggio 2024 ore 21.00

Big One – The voice and the sound of Pink Floyd

Domenica 12 maggio 2024 ore 21.00

Vincenzo Albano – Stand-in

Venerdì 17 maggio ore 21.00

ballando con le stelle – Dario Cassini