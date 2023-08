Goglio, Lati e Vibram sul podio del settore gomma-plastica in provincia di Varese

Sono tre imprese storiche e rappresentative del capitalismo familiare varesino a condividere il podio nel settore plastica- gomma in provincia di Varese, secondo la pubblicazione “Made in Varese 2023“.

Al primo posto troviamo la Goglio spa con 223 milioni di fatturato (+ 13,5%). L’azienda di Daverio, fondata nel 1850 a Milano, è oggi tra i leader nei settori dell’imballaggio flessibile, degli accessori in plastica rigida e degli impianti di confezionamento. Esporta il 70% della produzione, detiene 20 brevetti per il confezionamento e impiega 1.700 dipendenti. È presente con stabilimenti produttivi, oltre che in Italia, anche in Olanda, Polonia, Stati Uniti e Cina.

Al secondo posto c’è la Lati spa di Vedano Olona, fondata dalla famiglia Conterno e oggi tra i più importanti produttori europei di termoplastici tecnici per uso ingegneristico. Circolarità e sostenibilità sono due concetti ben impressi nel suo dna. Fin dalla sua nascita, avvenuta nel 1945, l’azienda riciclava materiali plastici recuperati dai residuati bellici. Con il tempo non solo ha mantenuto questa vocazione ma l’ha ampliata attraverso innovazioni di processo e di prodotto. Oggi genera un fatturato di 180 milioni di euro (+37,5% ).

Al terzo posto troviamo la Vibram spa di Albizzate, azienda specializzata nella produzione di suole sportive, marchiate con l’inconfondibile ottagono giallo, omaggio alla Galleria Vittorio Emanuele II di Milano città natale di Vitale Bramani alpinista di fama nazionale e fondatore dell’azienda. Vibram è infatti l’anagramma del suo nome e la firma con cui siglava i suoi articoli sulle riviste di alpinismo. L’azienda di Albizzate è al terzo posto della classifica con 177 milioni di euro di fatturato (+43%), ma primatista per utili e cash flow.