“Grandinata: ci aspettiamo lavori non parole”: a Saronno la Lega incalza il Comune sui danni del maltempo

Riceviamo e pubblichiamo:

La segreteria del PD insiste nel difendere le informazioni sbagliate sui rimborsi rilasciate ai cittadini dalla loro amministrazione.

È indecente e vergognoso che una amministrazione comunale rilasci informazioni sbagliate ai cittadini solo per creare polemica contro Regione Lombardia e contro il Governo solo per partito preso e senza alcun fondamento. Non è un comportamento istituzionalmente corretto tra le autonomie locali ed è un comportamento dirimente della fiducia reciproca tra enti che costituiscono la Repubblica.

Ci chiediamo come sia possibile che un ex amministratore come Pierlugi Gilli non si dissoci da questo modo di fare ben poco istituzionale.

Altre amministrazioni dei Comuni vicini, come ad esempio Gerenzano e Turate hanno dimostrato di saper lavorare responsabilmente per la propria comunità. Turate ha distribuito teli antipioggia per i tetti dei concittadini colpiti, cosa che Airoldi non si è nemmeno sognato. L’amministrazione Airoldi si è limitata a stanziare soldi per i tetti delle scuole, necessario ma assolutamente insufficiente, dimostrando irresponsabilità e mancanza di prontezza a prendere decisioni.

L’amministrazione non ha mai lavorato veramente per le emergenze, ma si è sempre appropriata del lavoro altrui.

Facciamo solo alcuni esempi per dimostrare quanto sosteniamo.

È stata la Regione a voler istituire il polo vaccinale alla ex Pizzigoni dietro richiesta del leghista Emanuele Monti. Questa amministrazione durante tutta la vita del polo vaccinale non è nemmeno riuscita a garantire un impianto di climatizzazione decoroso.

È stata la Lega di Saronno a chiamare l’assessore regionale alla sanità Guido Bertolaso per risolvere i problemi dell’Ospedale, altrimenti saremmo stati qui ancora ad aspettare che Airoldi andasse in Regione a battere i pugni. IN Regione, per inciso, non hanno mai visto Airoldi, mentre conoscono bene i leghisti saronnesi per tutto il lavoro svolto in modo istituzionale dai tempi dell’assessore Cè, quando l’amministrazione Gilli avrebbe voluto trasformare l’Ospedale in Fondazione fino all’assessore Bertolaso.

È stato il sindaco Alessandro Fagioli a istituire il tavolo dei sindaci per l’ospedale, mentre Aroldi si è solo seduto per organizzare una polemica contro la Regione senza concludere niente.

L’anno scorso a seguito delle grandinate, l’odierna amministrazione Airoldi non è stata nemmeno capace di controllare tutti i tetti delle sole proprietà comunali, tanto è vero che si sono accorti dei danni al tetto dell’ex Seminario dove si tengono i consigli comunali, solo quando è iniziato a piovere. È passato tutto l’autunno e tutto l’inverno 2022-23 senza che l’amministrazione Airoldi abbia mai dimostrato di lavorare per i tetti delle proprietà comunali.

Visto tutto quanto questa Amministrazione ha già dimostrato di non saper fare, ci sembra il minimo chiedere a questa Amministrazione che stavolta si muova e lavori davvero e non solo a parole.

Non abbiamo voglia di fare polemica, ma è necessario dare una strigliata ai polemici amministratori di Saronno che non hanno mai risposto sulla grandinata se non dopo 3 interventi stampa della Lega.

Ribadiamo che Saronno non è attrezzata per gli eventi calamitosi. I cambiamenti climatici aumenteranno la frequenza di eventi catastrofici, pertanto attrezzare la città deve essere una priorità che deve essere affrontata non solo a parole.

La Lega rimane a disposizione per aiutare il Comune di Saronno in modo responsabile come ha sempre fatto e continuando a coordinarsi con la Regione, visto che l’attuale amministrazione non dimostra di essere all’altezza delle aspettative e nemmeno dimostra responsabilità istituzionali.

Segreteria Politica Lega Lombarda Saronno