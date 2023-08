Grandinate sul Saronnese, Astuti (Pd): “Cittadini ancora senza risposte. La Regione risponda ai lombardi”

«I cittadini vittime delle grandinate di luglio chiedono aiuto, Regione nicchia e non risponde alle lettere ricevute». A sostenerlo è il consigliere regionale del partito Democratico Samuele Astuti che sottolinea il fatto che sia passato un mese dai violenti episodi di maltempo che hanno flagellato il territorio che da Turate va a Gerenzano, non risparmiando il Saronnese e i comuni di Rovellasca e Lomazzo. Una ondata di violenta grandine ha devastato tetti di abitazioni private e edifici pubblici, lasciando ad amministratori e cittadini danni per milioni di euro.

«I bravi amministratori del territorio hanno disposto tutto quello che le loro forze hanno consentito, ma non basta. Dopo quattro settimane, sono ancora molti i cittadini alle prese con gli ingenti e costosissimi danni da riparare – sottolinea il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti -. Queste persone hanno tutto il diritto di ricevere ristori dalla Regione per far fronte alle calamità naturali che hanno devastato il loro bene più prezioso, la casa. I fondi sono necessari per consentire loro di continuare a vivere in sicurezza. Non è possibile che Regione Lombardia non abbia ancora messo a disposizione i risarcimenti dovuti a cittadini che hanno già provveduto ad avviare tutte le procedure per le riparazioni necessarie. Per riparare un tetto serve una quantità di denaro importante. Si tratta di una spesa ingente che pesa sui bilanci famigliari e settembre è ormai alle porte. Il clima è cambiato, ma sappiamo che l’autunno è la stagione delle piogge».

Astuti conclude chiedendo alla giunta «un impegno subito per far vivere in sicurezza chi ha subito i danni della grandine, fornendo i ristori necessari. Non si può rimandare il diritto delle persone ad avere un tetto sicuro sulla testa».