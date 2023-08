“Grazie ai medici supereroi della pediatria dell’ospedale Del Ponte”

«Grazie a tutto lo staff pediatrico dell’ospedale Del Ponte di Varese per essersi presi cura della mia bimba di 7 mesi». Stefania vuole pubblicamente ringraziare i medici che hanno accolto la sua piccola, ricoverata d’urgenza a causa di spasmi.

«I medici hanno capito subito cosa stava avvenendo e si sono presi cura di lei».

Come ogni madre spaventata e in ansia, aveva bisogno di rassicurazioni e spiegazioni: « Si sono dimostrate persone molto umane e formidabili. Pe me sono dei supereroi”