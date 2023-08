Guasto alla linea elettrica dopo Pavia, in ritardo i pendolari del mare

C’era chi aveva già indossato un costume da bagno sotto gli short come Marco, viaggiatore di Varese che ha contattato la redazione di Varesenews per segnalare un ritardo sul treno regionale “3085“ da Milano diretto a Ventimiglia.

«Pare», ha spiegato il viaggiatore, «che alla base del problema ci sia un guasto alla linea elettrica dopo Pavia», notizia girata sul convoglio e confermata dal sito Trenitalia che difatti riportava per quella tratta «circolazione è rallentata per un guasto alla linea elettrica tra Certosa di Pavia e Pavia. Richiesto l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione ferroviaria». Questo ancora alle 10.45 dopo la partenza del treno da Gallarate e fermo in stazione stracarico di vacanzieri che però stavano ad aspettare nei convogli in stazione a Porta Garibaldi a Milano a causa del guasto.

Sempre Marco fa sapere che il treno, che segnava oltre le due ore di ritardo (due e mezza per la precisione: 150 minuti, come da tabellone), alla fine è ripartito. Guasto svanito, rimane sempre la voglia di un tuffo, azzurro miraggio: ma per il mare si dovrà ancora aspettare.