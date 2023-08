Gueye piega il Verbania e dà al Varese la prima vittoria dell’estate

L’ultimo arrivato regala al Varese la prima vittoria estiva. David Gueye, punta senegalese di 25 anni, non ancora sotto contratto, è il marcatore dell’unica rete del match che i biancorossi hanno giocato al “Pedroli” di Verbania contro i padroni di casa.

0-1 il finale, quindi, grazie al giocatore africano che toglie le castagne dal fuoco a mister Cotta e avanza in maniera forte la propria candidatura per un posto in rosa nel prossimo campionato. Il gol vincente arriva a una manciata di minuti dalla fine, quando l’attaccante si fa trovare pronto su un lancio di Colombo ed è bravo ad aggirare il portiere Angelucci in uscita.

Il risultato risicato, comunque, non deve preoccupare i tifosi: il Varese si è allenato anche in mattinata (i ritmi sono stati discreti ma le gambe non erano certo le migliori) e inoltre ha effettuato un profondo turn-over davanti a un Verbania volenteroso e ben messo in campo da Nicolini.

I biancocerchiati, che militano in Eccellenza, sono riusciti a mantenere la rete inviolata in un primo tempo equilibrato, con poche occasioni da rete. Il Varese ha provato a pungere sia con Bregasi – sinistro fuori dallo specchio della porta – sia con Bertazzoli (anch’egli in attesa di firmare il contratto) che ha impegnato il portiere Barantani. La squadra di casa ha anche all’attivo una traversa di Ferrari e si è vista con un’azione della punta Lipari (dopo errore di Bregasi) che non ha trovato il bersaglio.

Nella ripresa, come detto, Cotta ha completamente rivoluzionato la formazione, togliendo gli undici titolari e inserendo altrettanti giocatori tra cui Zazzi e, appunto, Gueye rispettivamente per Settimo e Banfi. Il muro verbanese però ha concesso poco agli avanti ospiti (Liberati con un gran tiro ha colto la traversa pareggiando il numero dei legni) fino a che Colombo ha calibrato il lancio su cui Gueye si è avventato con perizia per sbloccare il risultato.

Intascato il primo successo e messa in perfetta parità la differenza reti estiva (dopo lo 0-1 c0n il Renate e il pareggio con il Sondrio), ora la Banda Cotta tornerà a lavorare alle Bustecche, eletto a quartier generale in questo periodo. I tifosi che volessero allungare l’occhio tra le maglie biancorosse, hanno ora a disposizione l’amichevole di domenica 13: il Varese sfiderà infatti la Pro Novara alle ore 16 sul campo di Olgiate Comasco.