I cortili di Brinzio rivivono con i “Sapori contadini”

Dopo alcuni anni di silenzio, causa covid, Brinzio si ripresenta con un evento simbolo della propria tradizione di paese rurale; grazie alla collaborazione e allo spirito di conservazione di tutti gli abitanti del centro storico, i cortili diventano teatro della vita contadina di un epoca ormai lontana, un museo a cielo aperto della storia di questo paese che, come pochi, sa trasmettere ai visitatori il senso di appartenenza al proprio territorio, alle proprie radici contadine, come base certa del proprio presente.

E’ un’esperienza emotiva che vale la pena sicuramente di vivere per un giorno, ma Sapori Contadini non vuole solo far assaporare il gusto del passato, nella mostra mercato allestita nel centro storico saranno di scena i nuovi contadini, quelli che con passione e spirito di sacrificio, valorizzano ogni giorno il nostro territorio e sono in grado di proporci sapori unici che non si possono non apprezzare.

Ci saranno i vini varesini che verranno proposti con degustazioni, le birre artigianali, i liquori delle erbe delle nostre montagne, la frutta, gli ortaggi, il miele, le specialità biologiche, i dolci locali della nostra storia, i prodotti caseari delle nostre capre, mucche, i salumi, le nostre lumache con la loro preziosissima bava, inoltre avremo alcuni artigiani che proporranno la propria creatività dai nostri legni.

E non dimentichiamo che a Brinzio si mangia, ci saranno 2 banchi gastronomici all’interno del centro storico, insomma una vera festa del gusto e dello shopping a Km0 da non mancare, con l’inaugurazione accompagnata da un gruppo speciale come INSUBRES BAND, con performance di canzoni country a tema.