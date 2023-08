I funerali di Michele Valente si terranno il 26 agosto a Cardano al Campo

Il funerale di Michele Valente, il giovane di Cardano al Campo deceduto a causa di un incidente stradale a Gallarate, si terrà il giorno 26 agosto nella chiesa di S.Anastasio a Cardano al Campo alle ore 11, mentre il santo rosario si terrà alle 10 e 30. Per chi volesse salutare Michele, da domani pomeriggio la salma si troverà presso l’abitazione del padre a Fagnano Olona in via Beato Angelico 27.