I temporali di sabato 26 colpiscono per primi la zona del milanese e la Brianza

I temporali previsti a partire dal pomeriggio di sabato 26 luglio, che hanno fatto scattare anche una allerta meteo della Protezione civile regionale, sono arrivati innanzitutto nelle zone più vicine a Milano.

La tempesta di pioggia, vento e fulmini si è abbattuta intorno alle 17 in particolare in Brianza, nell’area tra Monza, Seregno e Rho. Poi il maltempo che si è abbattuto nel capoluogo milanese e in gran parte della sua provincia: particolarmente colpita la zona sud-ovest nei comuni di Trezzano, Corsico e Buccinasco.

Le squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate nel fronteggiare gli interventi, tra alberi caduti e tetti pericolanti. Un albero è caduto anche sulla tangenziale ovest, all’altezza di Assago: questa circostanza ha indotto la chiusura momentanea del tratto interessato da parte della polizia locale.