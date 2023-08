I temporali investono il Varesotto. Sottopassi allagati e frana una scarpata dell’autostrada

Dopo una notte relativamente tranquilla nella mattina di lunedì 28 agosto la forte perturbazione annunciata da un’allerta arancione della Protezione Civile ha iniziato ad investire tutta la provincia di Varese.

La pioggia si muove da sud est verso nord ovest e quindi le aree che sono state inizialmente più colpite -verso le 10- sono state quelle del basso Varesotto e dell’altomilanese.

Sono decine le richieste di intervento che stanno arrivando ai Vigili del Fuoco principalmente per allagamenti, tetti scoperchiati e piante cadute. La maggior parte delle criticità nella parte sud-est della provincia, sul Saronnese si sono verificati diversi danni a coperture di edifici. Nel comune di Cavaria il torrente Arnetta sta esondando, si sta valutando l’evacuazione di alcune persone.

Un altro evento particolarmente significativo al momento è a Vergiate, dove i forti temporali di lunedì mattina hanno fatto staccare una frana lungo la scarpata dell’autostrada, poco prima del ponte che attraversa il Sempione (nella foto in alto). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno delimitato l’area del parcheggio del vicino supermercato interessata dallo smottamento.

Disagi si segnalano in alcuni punti sensibili delle città, come i sottopassi. Allagamenti si sono già registrati a Gallarate nella zona della stazione e a Busto Arsizio in via Tasso (nella foto sotto) e Corso XX Settembre.

Un altro allagamento molto vasto si è registrato in via Amendola sempre a Busto Arsizio, la strada che va verso Vanzaghello. Un’auto con una mamma e una bimba è rimasta bloccata nell’acqua ed è stata spinta fuori dall’allagamento da alcuni agenti della Polizia Locale.

Nella sua ultima allerta meteo la Protezione Civile prevede “precipitazioni da moderate a forti anche a carattere convettivo possibili su tutta la regione ma con distribuzione spaziale irregolare, in graduale attenuazione dal tardo pomeriggio-sera a partire dai rilievi alpini. Per buona parte della giornata venti diffusamente da moderati a forti, con intensificazioni sui settori meridionali, sulle Prealpi Orientali e sulla Valchiavenna, in parziale attenuazione in serata. Generale calo delle temperature. Zero termico in abbassamento a 2800-3200 metri”.

La nuova ondata di maltempo prosegue quella della notte tra sabato e domenica che ha causato nuovi danni nell’area di Saronno.

La quantità di acqua che sta cadendo è davvero molta. La rete di rilevamento della pioggia di Arpa Lombardia ha rilevato accumuli di pioggia molto ingenti. L’area più investita dalle perturbazioni è stata quella dell’alto Varesotto con il picco a Porto Valtravaglia dove sono stati registrati 216 millimetri di pioggia in 48 ore o dagli oltre 170 registrati in Veddasca, a Cuveglio o a Luino.

La pioggia sta anche gonfiando il Lago Maggiore che dopo settimane di sofferenza intorno ai 30 centimetri sotto lo zero idrometrico alle 10 di lunedì mattina ha raggiunto quota +60 centimetri con afflussi che hanno superato i 2.ooo metri cubi di acqua al secondo.

(seguono aggiornamenti)