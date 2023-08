I temporali tornano sul Varesotto. Domenica di allerta meteo

La forte ondata di maltempo annunciata per il weekend ha iniziato a colpire anche il Varesotto. Un violento temporale ha infatti investito la parte più meridionale della provincia intorno alla mezzanotte di domenica 27 agosto.

La pioggia intensissima ha colpito per circa una mezzora i territori, transitando da ovest verso est.

Si segnalano allagamenti (come i sottopassi di via XX Settembre e via Tasso a Busto Arsizio) e rami caduti.

Una perturbazione che è un’avanguardia di quello che potrebbe succedere per tutte le prossime ore. La Protezione Civile ha infatti emesso un bollettino di criticità arancione per il rischio di temporali forti e di dissesto idrogeologico.

“Per la giornata di domenica 27 -si legge nell’allerta- inoltre permarranno condizioni di tempo perturbato con passaggi intermittenti di rovesci o temporali lungo una fascia disposta da Sud-Ovest verso Nord-Est, tra notte e primo mattino posizionata sulla parte occidentale della regione e sui rilievi centrali e, in mattinata, in estensione verso Est. Un secondo passaggio perturbato è previsto tra pomeriggio e notte di domani, con le stesse modalità ma molto più intenso, in particolare sui settori Centro-Orientali. Attesi accumuli di pioggia più consistenti sui settori di Nord-Ovest e Prealpi Centro-Orientali. Venti in rinforzo nelle zone interessate dai temporali”.