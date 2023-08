I voti del Varese: Perissinotto giovane leader, Vitofrancesco faro

COPPA ITALIA DI SERIE D | VARESE – VOGHERESE 2-1

PRIORI 6: Infilato sotto le gambe dal colpo di testa di Minaj, poi non ha grandi interventi da compiere

BALDARO 6: Minaj lo supera in velocità un paio di volte, ma ci può stare. Lui non si perde d’animo, lotta e si vede bene anche in spinta sulla fascia

COTTARELLI 6: Gara ordinata, rimane qualche dubbio su come è arrivato il gol ospite, ma la prestazione complessiva è positiva

BERNACCHI 6: Come per il compagno di reparto Cottarelli c’è da rivedere il gol preso, ma tutto sommato non va male

Colombo 6: Dentro nel finale per sopperire ai crampi di Bernacchi, si fa trovare pronto come centrale – ruolo non suo – tanto da meritarsi un “bravo” da mister Cotta nelle interviste

BENACQUISTA 6: Ci mette un po’ a prendere le distante ed esce con il passare dei minuti dopo un avvio emozionato

MANDELLI 6,5: Grande grinta, forse anche troppa. Ma tra i tanti interventi decisi ci sono anche letture che dimostrano l’ottimo valore del giocatore

VITOFRANCESCO 7: Da mediano, con la 10 sulle spalle e la fascia di capitano al braccio. Era davvero la sua prima al “Franco Ossola” con la maglia del Varese? Sembra essere al comando della squadra da anni

PERISSINOTTO 7: Un 2003 così non è facile da trovare. Corre, gestisce la palla, passa e segna. Che esordio per il ragazzino di Jesolo!

ZAZZI 5,5: Compassato, fatica a trovare gli spazi e anche le giocate arrivano sempre con un pizzico di ritardo

Liberati 6,5: A volte esagera, ma in un paio di occasioni mette a sedere gli avversari con i suoi dribbling prendendosi gli applausi del pubblico. E oggi non ha sfoderato il suo sinistro…

SETTIMO 6,5: Un primo tempo di sacrificio, tra la ruvidità della difesa avversaria e qualche pallone non gestito al meglio. Poi gli è arrivata la palla giusta e ha messo a segno il gol vittoria. Bene così

Casamassima 6,5: Entra e non si fa spaventare. Ruba un paio di palloni, ne gestisce altri con buona personalità e si fa apprezzare per gli aiuti in fase difensiva

BANFI 6,5: Gara sporca ma positiva per la punta che non trova il gol ma si fa sentire a livello fisico. È suo il tiro che porta al gol del 2-1

Bertazzoli 6: Qualche bella giocata per tenere il pallone lontano dai pericoli e la Vogherese lontana dall’area biancorossa