Il bel canto a Besozzo: concerto del tenore Fabio Valenti

Appuntamento con il bel canto nell’estate di Besozzo. Sabato prossimo, 26 agosto (ore 17,30), il cortile settecentesco del Palazzo comunale ospiterà il concerto del tenore bergamasco Fabio Valenti, accompagnato dalla musica del pianista Angelo Sbarbaro.

Il duo di musicisti proporrà un repertorio ricco di brani famosi: da “La donna è mobile” di Giuseppe Verdi a “Nessun dorma” e “Lucevan le stelle” di Giacomo Puccini. Ma ci sarà spazio anche per alcune celebri canzoni del ‘900 come “My Way”, “L’amore è una cosa meravigliosa” e “Core ‘ngrato”.

Il concerto è nato dall’idea del conte Carlo Foderati di Val D’Elsa che ha una delle sue residenze proprio in un palazzo situato nel borgo antico di Besozzo. L’ingresso è libero e gratuito; per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’indirizzo biblioteca@comune.besozzo.va.it oppure al numero di telefono 0332/970195 -2 -229.

Fabio Valenti ha studiato a Genova debuttando nel ruolo di Edgardo, nella “Lucia di Lammermoor” di Gaetano Donizetti, e successivamente come Don José, nell’opera “Carmen” di Georges Bizet. Ha partecipato ad alcuni eventi importanti, come il Festival Donizettiano di Bergamo nel 2011 e, nello stesso anno, al Concerto di Düsseldorf. Nel 2013 ha preso parte a “Napoli Milionaria”, esibendosi nei teatri di Pisa, Lucca e Livorno, al “Maggio Fiorentino” e ad una tournée per le università più importanti in Brasile. Ha successivamente debuttato nei migliori teatri in opere di Verdi, in ruoli quali Radamès nell’Aida o il Duca di Mantova nel Rigoletto, in Pinkerton Madame Butterfly di Puccini e nel ruolo di Turiddu nella Cavalleria Rusticana.