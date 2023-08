Il canile di Varese chiede aiuto: “I nostri amici animali non vanno in vacanza”

Il canile di Varese chiude aiuto a tutti. Le risorse non bastano e gli animali che restano nella strutura non vanno in vacanza. Anzi, restano nei loro box e hanno bisogni di cure, medicinali e di cibo. Questo il motivo per cui gli operatori e volontari della Lega Nazionale Per La Difesa Del Cane – Sezione Di Varese chiedono una mano, anche per il mese di agosto. Per dare da mangiare a Hugos e Amos ad esempio, due cani che sono rimasti in canile anche durante l’estate, mentre altri hanno trovato famiglie e situazioni temporanee per questo periodo estivo.

“Purtroppo le spese sono aumentate a dismisura, in particolare quelle sanitarie (farmaci, visite e interventi specialistici, cibo speciale) mentre i soldi che il Comune di Varese destina al Canile sono rimasti sempre gli stessi e non coprono nemmeno il 50% dei costi sostenuti”, spiegano nel loro post. “Ti chiediamo di aiutarci a superare questo mese per arrivare a metà settembre”.

I volontari dunque, chiedono un aiuto per sostenere le spese vive della struttura.

https://canilevarese.donareonline.it/nonabbandonarmi/