Il canile di Varese presentra il calendario 2024 e la mostra fotografica alla Ubik di Varese

Per il canile di Varese è già tempo di presentare il calendario 2024. Venerdì 25 agosto, infatti, insieme alla Lega nazionale per la difesa del cane, presenteranno alla libreria Ubik (17,30) la pubblicazione che ritrae i 4 zampe e la mostra fotografica coi cani protagonisti del calendario stesso.

Interverranno la fotografa Chiara Bracale di Dog Photo Varese (membro del direttivo LNDC VA e autrice delle fotografie che compongono il calendario), Alice Belluzzi (istruttrice cinofila, responsabile del canile di Varese) e Alessandra Calafà (Presidente della LNDCVA).

Le immagini appaiono gradualmente, mese dopo mese, rivelando le sfumature di grigio di un’epoca passata. In bianco e nero, le fotografie offrono una prospettiva intima e senza distrazioni; si concentrano sull’espressione autentica e la personalità unica di ogni protagonista.

I loro sguardi intensi sono catturati in modo da apprezzarne la bellezza senza distrazioni. Ogni cane abbandonato in canile ha una storia da raccontarci e grazie a questo bellissimo calendario si potrà godere delle splendide immagini dei nostri amici a quattro zampe, sostenendo la missione del canile.

Tutti i proventi derivanti dalle vendite saranno utilizzati per fornire cure, cibo e rifugio ai cani in cerca di adozione. I ritratti dei cani protagonisti del Calendario resteranno esposti presso la libreria UBIK. Dopo la presentazione del calendario ci troveremo al Caffè Biffi per un aperitivo e un momento di condivisione.

Per prenotare il proprio posto alla presentazione potete inviare una email a varese@ubiklibri.it oppure telefonare al numero: 0332/1690245.

Per ulteriori informazioni potete scrivere a caniledivarese@legadelcane-va.com o telefonare al numero 345/5787300