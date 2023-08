Il cielo dà spettacolo: è la notte della Luna Blu, la più grande del 2023

(foto di Elena Impe) – Occhi al cielo questa sera per ammirare la grande luna che proprio nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto raggiungerà il massimo splendore, raggiungendo il plenilunio alle 3,35.

Si tratta della seconda luna piena del mese di agosto e già avere due pleniluni in un mese è un evento raro. Se poi si tratta di una “super luna”, come in questo caso, lo spettacolo è decisamente da non perdere.

Due, dunque le caratteristiche particolari di questa luna speciale che merita di essere osservata: il nome (che non c’entra con il colore) e la grandezza.

Per quanto riguarda il nome, la definizione di “blue moon” fa riferimento non alla tinta (vedremo infatti la solita luna giallina) ma proprio al fatto che si tratta del secondo plenilunio del mese di agosto. Normalmente abbiamo una sola luna piena al mese, ma dal momento che il ciclo della luna è di circa 29 giorni, “avanza” ogni mese qualche giorno e proprio per questo capita che ci sia il mese che accoglie due pleniluni. Pare che il nome di “luna blu” sia stato affibbiato a questo evento dagli inglesi. In inglese infatti “blue” significa anche malinconico e fuori posto e questo sarebbe lo stato d’animo della seconda luna piena nell’arco di un mese.

Decisamente più scientifica la spiegazione delle dimensioni della luna che vedremo questa notte. La luna, ovviamente, sarà sempre la stessa, ma essendo al perigeo (cioè alla minima distanza dalla Terra nella sua orbita ellittica attorno al nostro pianeta) la vedremo più grande e luminosa del solito.

Per chi volesse osservare la super luna in compagnia segnaliamo due iniziative.

Gli Amici di Bregazzana organizzano nella serata di giovedì 31 agosto una gita notturna alla vetta del Monte Chiusarella per osservare il fenomeno.

Un’altra opportunità per osservare la super luna e ascoltare racconti e leggende, viene da Controvento Trekking, che nella serata di giovedì 31 agosto organizza una camminata notturna nel Parco del campo dei Fiori. Qui tutte le informazioni

Per guardarsi la super luna da casa, ci si può collegare a Virtual Telescope Project, che trasmetterà l’evento in streaming su YouTube.