Il comune di Bardello M.B. avverte : “Multe a chi non taglia rami, erba o siepi che invadono le carreggiate”

Tolleranza zero a chi non taglia siepi, rami sporgenti, arbusti e alberi ai margini di marciapiedi, piste ciclabili, aree di sosta, strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico. Non provvede allo sfalcio di cigli, spurgo di fossi e canali e aratura dei terreni. È quanto dispone l’ordinanza emessa dal sindaco di Bardello con Malgesso e Bregano Giuseppe Iocca, quale misura di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica.

Gli eventi atmosferici recenti, ma anche l’incuria che spesso influisce sulla visibilità di strade e ciclabili, hanno indotto il primo cittadino a emettere un avvertimento perentorio: « Ordina a tutti i proprietari e conduttori, di terreni e/o aree confinanti con strade provinciali, comunali, vicinali di uso pubblico, marciapiedi, piste ciclopedonali, parcheggi pubblici o di uso pubblico esistenti in tutto il territorio del Comune, posti sia all’interno che all’esterno nel centro abitato di provvedere, a quanto di seguito specificato entro trenta giorni dalla presente Ordinanza e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità:

a) taglio di tutte le piante ed arbusti esistenti e di ogni alberatura pericolosa che minaccia di cadere sulla sede stradale

b) potatura regolare di siepi, arbusti, cespugli, rovi, e piante radicate sui propri fondi, oltre allo sfalcio regolare dell’erba dei cigli e delle scarpate, che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata

c) rimozione immediata di alberi, ramaglie, terriccio, massi lapidei o altri materiali, qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura. Nel caso in cui il fogliame degli alberi piantati in terreni laterali o le ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari ed i conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile al fine di evitare che i pedoni, i ciclisti ed i veicoli in generale possano scivolare sul sedimento vegetale».

Tra un mese, dunque, gli agenti della polizia locale saranno autorizzati a multare i trasgressori senza alcun preavviso. Le sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 169,00 euro a un massimo di 680,00. Inoltre, l’art. 7 bis comma 1 bis del D. Lgs. 267/2000 punisce la violazione delle ordinanze sindacali, adottate sulla base di disposizioni di legge, con sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro;

Nel caso di inottemperanza, il Comune potrebbe agire in autonomia e comminare la relativa sanzione.

L’ordinanza, che arriva dopo gli episodi recenti che hanno provocato la caduta di alberi, avrà validità continuativa per tutto l’anno in corso e da quelli a venire.