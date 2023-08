Il Comune di Busto apre i termini per presentare la richiesta di contributi per il “Dopo di noi”

Il Comune di Busto Arsizio ha emesso l’avviso pubblico per la presentazione delle domande volte a ottenere l’assegnazione di contributi per interventi a favore di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Si tratta di una misura prevista dalla normativa “Dopo di noi” “DOPO DI NOI” e approvata con deliberazione di Giunta Comunale n. 395/2023.

L’avviso è rivolto a persone con disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale, nonché in vista del venir meno del sostegno familiare.

Queste misure sono realizzate attraverso la costruzione e l’integrazione dei progetti individuali della persona con grave disabilità con percorsi programmati di accompagnamento verso l’autonomia e l’uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero percorsi programmati di deistituzionalizzazione verso soluzioni e condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare, nonché per sostenere interventi di domiciliarità per persone con disabilità grave prive del sostegno familiare già inserite in un percorso diresidenzialità extra-familiare presso soluzioni alloggiative nelle forme abitative previste dal DM del novembre 2016.

Possono accedere al beneficio persone con disabilità grave riconosciuta, che alla data della presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i seguenti requisiti:

– residenza in Busto Arsizio

– disabilità grave non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità

– certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 (accertata nelle modalità indicate all’art. 4 della medesima legge);

– età compresa tra 18 e 64 anni

– essere prive del sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire l’adeguato sostegno genitoriale o in considerazione della prospettiva del venir meno del sostegno familiare

Le domande, indirizzate all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Busto Arsizio – Settore 2, Busto Arsizio, via Roma 5, potranno essere presentate SINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI tramite: Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it o consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Busto Arsizio negli orari di apertura dello sportello.

Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Servizi Sociali di via Roma 5 tel. 0331-390117.