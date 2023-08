Il Comune di Busto Arsizio cerca personale ma non c’è più la corsa al posto fisso: “Superare gli stereotipi”

Sono ben otto i bandi di concorso pubblicati nelle ultime settimane dall’assessorato al Personale di Busto Arsizio guidato da Mario Cislaghi che, però, è preoccupato: «Non c’è più la corsa al posto fisso. I fattori sono tanti ma la cosa mi lascia comunque perplesso. Parliamo di stipendi dai 1400 ai 1800 euro per le figure che stiamo cercando, non è molto ma in molti sono in cerca di lavoro».

Per questo, in modo del tutto inusuale per questo tipo di comunicazioni, ha deciso di convocare una conferenza stampa nella quale lanciare una sorta di appello: «Stiamo cercando tre istruttori direttivi (un tecnico, un amministrativo e un contabile) e un istruttore amministrativo/contabile. Si tratta di lavori a tempo pieno e indeterminato, parliamo di 36 ore settimanali».

Una volta si presentavano in centinaia, oggi se va bene qualche decina e una ricerca a livello nazionale parla di un preoccupante innalzamento dell’età media dei dipendenti comunali che supera ormai i 50 anni. A Busto, poi, a causa del blocco delle assunzioni degli anni passati si è scesi sotto la soglia dei 400 dipendenti: ora sono 396.

Quattro, invece, concorsi sono invece finalizzati alla formazione di graduatorie per assunzioni a tempo pieno e determinato di istruttori direttivi (un tecnico e due amministrativi) e di istruttori amministrativi da impiegare nell’ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal fondo nazionale complementare al PNRR.

Il sindaco Emanuele Antonelli e l’assessore auspicano un‘ampia partecipazione di persone preparate e motivate a intraprendere un percorso nella pubblica amministrazione: «In un’epoca in cui sta diminuendo l’interesse verso gli impieghi nel settore pubblico, l’invito è quello di superare gli stereotipi e di considerare il lavoro nella pubblica amministrazione non più come “posto fisso” o semplicemente un’occasione per far crescere le proprie competenze e capacità, ma come un fattore di crescita e sviluppo per la collettività».

L’opportunità di partecipare ai bandi deve essere valutata con una visione nuova: «La pubblica amministrazione può rappresentare un terreno fertile per coloro che desiderano fare davvero la differenza nella società e offrire risposte corrette, aggiornate e innovative, che abbiano un impatto significativo sulla vita delle persone e sulla comunità».

A coloro che vorranno mettersi in gioco non saranno richieste quindi solo competenze tecniche, ma anche competenze trasversali, che rispondano ai valori di integrità, inclusione e sostenibilità, come la capacità di capire il contesto pubblico, di interagire nel contesto pubblico, di realizzare il valore pubblico e di gestire le risorse pubbliche. Una serie di competenze che, oltre all’attitudine individuale, comprendono anche la capacità di risolvere i problemi, l’apertura all’innovazione, all’apprendimento e alla formazione continua, la capacità di collaborare e di mettersi al servizio con accuratezza, affidabilità, spirito di iniziativa.

Per quanto riguarda il PNRR, gli obiettivi da raggiungere sono ambiziosi e le scadenze sono tassative e molto ravvicinate: le risorse umane che saranno inserite nell’organico comunale saranno fondamentali per cogliere pienamente le opportunità di crescita e sviluppo offerte dall’Europa e per permettere alla città di continuare a garantire servizi adeguati e innovativi. Un invito a vedere questa opportunità come una sfida che migliorerà le competenze di chi vi partecipa e la vita dei cittadini che potranno beneficiare di questi interventi

Tutti i bandi di concorso sono pubblicati: sul sito istituzionale www.comune.bustoarsizio.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente alla pagina bandi di concorso dove reperire le modalità di iscrizione e i requisiti richiesti per la partecipazione;

sul sito www.inpa.gov.it dove potranno dove reperire le modalità di iscrizione e i requisiti richiesti per la partecipazione ed effettuare direttamente la propria candidatura.

L’ufficio personale è a disposizione per dare tutte le informazioni per la compilazione delle domande di partecipazione al numero 0331 390216.

Inoltre, al fine di inserire delle risorse umane già in possesso di specifiche competenze, l’Amministrazione ha pubblicato anche dei bandi di mobilità per la Polizia Locale. Le candidature potranno essere presentate sempre attraverso il sito www.inpa.gov.it